Elon Musk: "amb la IA la feina deixarà de ser obligatòria i serà una opció, i la pobresa s'erradicarà"
Les declaracions del magnat van sorprendre els assistents
Alexandra Costa
Segons Elon Musk, el gran magnat tecnològic de xAI, Tesla i SpaceX, la intel·ligència artificial transformarà la societat radicalment, però per un bé pels humans. La feina es convertirà en una opció i no en una obligació. A més, la pobresa s'erradicarà. Una visió molt positiva o no, segons com la mirem. Així ho va deixar clar al Fòrum d'Inversió Estats Units-Aràbia Saudita.
Les necessitats bàsiques estaran cobertes de manera automatitzada gràcies a la IA, Elon Musk
L'empresari va ser contundent en manifestar que "la IA i els robots humanoides erradicaran la pobresa", assegurant que la seva empresa, Tesla, jugarà un paper crucial, encara que no serà l'única en la fabricació d'aquests autòmats. "Bàsicament, només hi ha una manera que tots siguin rics, i aquesta és la IA i la robòtica", va sentenciar Musk. El seu argument es basa en la premissa que, si la IA i la robòtica continuen millorant al seu ritme actual, "els diners deixaran de ser rellevants en algun moment. I la feina serà opcional". Per a l'home més ric del món, aquest escenari implica que les persones no tindran la necessitat de diners o feina per viure dignament, ja que la pobresa simplement deixarà d'existir. Aclareix, això sí, que "continuarà havent-hi límits per a recursos com l'electricitat i els materials", però reitera la seva creença que "en algun moment, els diners deixaran de tenir sentit". Aquesta visió convida a una reflexió profunda sobre l'estructura econòmica actual i el significat del valor en un món post escassetat.
Un horitzó de 10 a 20 anys per a la transformació
Tot i la magnitud d'aquestes prediccions, Musk subratlla que aquest canvi transcendental no passarà a curt termini. El magnat va predir que aquesta revolució tecnològica es manifestarà "potser en 10 o 20 anys", un horitzó temporal que, encara que ampli, és relativament proper a la història de la humanitat. A més, el futur de la feina, tal com la coneixem, s'alterarà significativament. Per a aquells que vulguin continuar treballant, la naturalesa de les seves activitats serà molt diferent, semblant més a "practicar un esport o jugar a un videojoc". La veritable "revolució" arribarà quan Tesla comenci a fabricar els primers "robots humanoides útils", una ambició que Musk va anunciar amb gran optimisme. L'arribada d'aquests robots, capaços de fer tasques complexes i variades, serà el catalitzador que impulsi la societat cap a aquesta nova era d'abundància i d'elecció personal.
La concepció d'un treball opcional i una societat sense pobresa, tot i que és utòpica per a alguns, és una meta central en la visió de Musk per al desenvolupament de la IA i la robòtica. L'èmfasi en la utilitat i la capacitat d'aquests humanoides per assumir rols essencials a la societat és clau per entendre com l'empresari veu la implementació pràctica d'aquestes tecnologies. La transformació que anticipa Musk implica un canvi fonamental en la relació de les persones amb la feina, l'economia i la gestió de recursos, plantejant reptes i oportunitats sense precedents. El compte enrere per a aquesta visió ja ha començat, i l'evolució dels robots humanoides de Tesla serà un indicador crucial del progrés.
Optimus: el "major producte de la història"
Musk considera que la solució a problemes mil·lenaris com la pobresa i la manca d'accés a l'atenció mèdica universal rau en la robòtica avançada. "La gent fa molt de temps que parla sobre com posar fi a la pobresa i d'oferir una atenció mèdica excel·lent per a tothom. Només hi ha una manera de fer-ho, i és amb Optimus", va assegurar Musk, referint-se al robot humanoide de Tesla. Confia que Optimus té el potencial per "ser el producte més gran de la història", una declaració que subratlla la immensa fe que diposita en aquesta creació. El robot, que l'octubre passat va ser descrit com un "increïble cirurgià", està equipat amb càmeres per monitorar el seu entorn i té un cervell similar al que fan servir els cotxes autònoms de Tesla per al processament i les funcions. Amb una bateria de 2,3 kWh i 40 articulacions electromecàniques, Optimus representa l'avantguarda de l'enginyeria robòtica.
Actualment, Optimus encara no està disponible per a la venda al públic, ja que la seguretat del robot és una prioritat absoluta per a Tesla. Tot i això, Musk ja està pensant a expandir la gamma amb la versió V3, projectada per a principis de 2026. Aquesta nova iteració promet un avenç encara més gran: a diferència del model actual, el V3 "no semblarà un robot, sinó una persona amb vestit de robot". Aquesta progressió cap a un disseny cada cop més similar a l'humà reflecteix la intenció d'integrar aquests autòmats de manera fluida a la vida quotidiana. La visió de Musk per a Optimus va més enllà d'un autòmat; ho concep com un catalitzador per a l'abundància global i un agent clau en la redefinició del propòsit humà en un món on la càrrega del treball és alliberada.
