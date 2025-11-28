Meta ha estat condemnada a pagar 479 milions d'euros a la premsa digital espanyola
Multa per rescabalar els mitjans
Carles Planas Bou
Meta ha de pagar una xifra històrica a la premsa digital espanyola. Facebook i Instagram han estat condemnats per competència deslleial. La setmana passada un jutjat de Madrid va condemnar el gegant tecnològic nord-americà a pagar 479 milions d'euros a 87 editores de premsa digital espanyola.
La sentència és perquè la companyia dirigida per Mark Zuckerberg hauria violat el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), la pionera normativa de la Unió Europea que garanteix la privadesa dels usuaris, en utilitzar indegudament la seva informació personal per personalitzar la publicitat en les dues xarxes socials.
La resolució, dictada el passat dimecres pel Jutjat Mercantil núm. 15 de Madrid, respon a la demanda interposada per l'Associació de Mitjans d'Informació (AMI), que assenyalava que aquesta publicitat comportamental suposava un "avantatge competitiu significatiu" per a Meta davant el tractament dels anuncis que fa la premsa digital a Espanya.
És per això que la interlocutòria dictaminada pel jutge Teodoro Ladrón estableix que Meta haurà de pagar una gran multa de 479,12 milions d'euros. A aquesta se li sumen més de 60 milions d'euros en concepte d'"interessos legals meritats" pel temps d'incompliment.
El gegant californià haurà de destinar 2,57 milions d'euros a indemnitzar "pels danys i perjudicis ocasionats" al Grup Europa Press, principal demandant del cas, així com a 86 editores més, entre elles capçaleres de Premsa Ibèrica com EL PERIÓDICO i altres empreses del sector com les responsables dels diaris ABC i El País. La quantitat en interessos és de més de 328.000 euros.
Infracció de la protecció de dades
La sentència estableix que, quan el RGPD va entrar en vigor el 2018, Meta va canviar la base legal que li permetia explotar de forma lícita les dades personals dels usuaris per a diverses finalitats, com la publicitat basada en el seu comportament. Aleshores, va avisar que per poder continuar accedint a Facebook i Instagram els usuaris havien de clicar i acceptar les Condicions de servei actualitzades. La companyia considerava que aquell contracte complia amb la llei. Tot i això, el jutjat madrileny ha dictaminat que es tracta d'una base legal inadequada o no vàlida que infringeix la normativa europea.
Meta ja va ser multada per aquest mateix motiu a finals del 2022, quan la Comissió de Protecció de Dades d'Irlanda li va imposar una sanció de 210 milions per les infraccions comeses per Facebook i de 180 milions més pels d'Instagram. L'organisme irlandès va donar la raó als denunciants, que al·legaven que, en condicionar l'accessibilitat dels seus serveis a l'acceptació per part dels usuaris d'aquestes condicions, Meta els estava "de facto" obligant a donar el seu consentiment.
Meta apel·larà la sentència
Meta ja ha anunciat que rebutja la sentència del tribunal i que la recorrerà en el termini de 20 dies establert pel jutge. "Es tracta d'una demanda infundada que no té proves del suposat perjudici i que ignora deliberadament com funciona el sector de la publicitat en línia", indica un portaveu de la companyia en un comunicat compartit amb El Periódico de Catalunya. "Meta compleix totes les lleis aplicables i ha proporcionat opcions clares, informació transparent i una sèrie d'eines als usuaris perquè controlin la seva experiència en els nostres serveis".
L'AMI celebra la sentència
Per part seva, l'Associació de Mitjans d'Informació (AMI) ha celebrat la sentència titllant-la com un "abans i un després" i una "victòria essencial per al periodisme, la competència i la democràcia". En un comunicat, han assenyalat que la multa multimilionària reconeix el perjudici patit pel sector i confirma que cap empresa, per poderosa que sigui, "es pot situar al marge de la legalitat ni competir vulnerant les regles del joc democràtic".
L'AMI ha reiterat la voluntat de mantenir un diàleg constructiu amb Meta i amb les institucions competents per assegurar "una execució efectiva de la sentència que permeti restablir un entorn publicitari equilibrat i sostenible". A més, ha agraït el compromís de tots que han fet possible en avanç que consideren "transcendental per a la defensa del periodisme i de l'interès públic".
