'Kill Bill' a 'Fortnite Capítol 7'?
Aquestes són les novetats pel nou llançament del videojoc
Alberto Yañez - Elsotanoperdido
I és que les novetats no passen desapercebudes en el món dels videojocs. Estem a punt de veure el nou llançament de Fortnite amb el Capítol 7. I per donar més glamur a aquesta experiència, Epic Games ha anunciat que permetrà desbloquejar un aspecte amb disseny inspirat en les pel·lícules de 'Kill Bill' i a més, totalment gratis.
L'escena inèdita de Yuki Yubari
Parlem del vestit de Yuki Yubari, que, per si no ho tens gaire clar, és la germana de Gogo Yubari, un dels enemics més durs a què s'enfronta la Núvia al primer capítol de ‘Kill Bill: Volum 1’. Aquest personatge, que no és inventat per Epic Games sinó del mateix Quentin Tarantino, forma part d'una escena originalment eliminada de ‘Kill Bill: Volum 2’. Atès que Yuki serà la protagonista de la nova temporada de Fortnite, on aquesta escena es presentarà d'alguna manera, els desenvolupadors han decidit distribuir el seu skin sense cost addicional.
Com aconseguir l'aparença de Yuki?
Qualsevol que vulgui aconseguir aquesta skin sense gastar ni un cèntim d'euro simplement ha d'iniciar sessió als servidors de Fortnite entre el 27 de novembre de 2025 a les 15:00 h (hora peninsular) i l'1 de desembre de 2025 a la mateixa hora.
És important tenir en compte que la recompensa no es lliurarà immediatament, així que no et preocupis si no reps una notificació que has desbloquejat el vestit quan iniciïs sessió. Epic Games ha confirmat que aquest objecte especial s'afegirà als comptes que compleixin els requisits una vegada que el Capítol 7 comenci a córrer, cosa prevista per aquest diumenge.
També es podrà adquirir amb paVos
Cal destacar que aquest aspecte no serà exclusiu per a aquells que participin en la promoció, ja que pròximament també estarà disponible a la Botiga d'objectes, on es podrà adquirir amb paVos. Aquells que el desbloquegin de franc probablement també rebran algun tipus de descompte significatiu en la compra de la resta d'articles que conformen el conjunt.
