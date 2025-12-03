El fenomen Spotify Wrapped: coneix que ha ressonat aquest 2025
Novetats a Spotify
Escoltar música en diversos moments de la nostra vida fa que tinguem més presents certs moments: alguns tristos i altres molt feliços. Relacionar cançons amb el nostre estat d'ànim i moments viscuts és d'allò més gratificant. Amb Spotify pots escoltar les cançons que més t'agraden, però coneixes l'Spotify Wrapped? Aquest fenomen ha fet que a final de cada mes, els usuaris optin per buscar quines cançons van ser les més escoltades i quins artistes van ser els més top del mes. A més, descobrir quantes hores has estat escoltant música és impressionant.
L'experiència Spotify Wrapped, és a dir, el resum de l'any del vostre Spotify, es converteix en una festa col·lectiva en xarxes socials, on la música es barreja amb nostàlgia i autoexpressió.
Però a Spotify han decidit que ja no caldrà resignar-se a esperar 12 mesos per conèixer què està definint el nostre panorama musical. La plataforma vol transformar el resum anual en una experiència permanent.
Una nova era: estadístiques setmanals
La companyia va llançar 'Estadístiques d'escolta', una funció integrada a l'aplicació que registra i mostra cada setmana els cinc artistes i cinc cançons més escoltades per l'usuari. El resum apareix de manera visual en un historial setmanal que qualsevol pot consultar i, per descomptat, compartir amb un simple toc a les xarxes socials o aplicacions de missatgeria.
Això converteix l'usuari en un explorador constant dels seus gustos: un nou disc que t'obsessiona dilluns ja pot aparèixer coronant les teves estadístiques dissabte.
Tot i això, alguns creuen que aquest seguiment en temps real serà menys gratificant que el gran resum de tots els desembres.
Dues eines que es complementen
Tot i el seu enorme potencial viral, Spotify no té intenció de jubilar el Wrapped. Al contrari: totes dues propostes s'alimenten. La visió setmanal permetrà anticipar tendències personals i fer apostes sobre quina serà la cançó que acabarà liderant el rànquing de l'any.
Wrapped continuarà sent el gran esdeveniment anual que resumeix un viatge complet ple de descobriments, gires i canvis d'estat d'ànim, mentre que 'Estadístiques d'escolta' funcionarà com una mena de diari musical actualitzat, ideal per als que estimen rastrejar cada etapa sonora que travessen.
I el Wrapped 2025? Això és el que se sap
Tot i que Spotify manté el suspens cada any i evita anunciar dates exactes, el llançament del resum anual personalitzat sol tenir lloc entre finals de novembre i els primers dies de desembre.
El 2023 va aparèixer el 29 de novembre i el 2024 va arribar el 4 de desembre, per la qual cosa les previsions assenyalen una finestra similar per al 2025. Alguns mitjans aposten per avui, dimecres 3 de desembre, encara que no hi ha confirmació oficial.
Així podràs veure el teu resum anual quan s'activi
Accedir al Wrapped és senzill i continuarà sent una experiència interactiva exclusiva de l'app mòbil: obrir Spotify a iOS o Android, localitzar el botó 'Tu Wrapped 2025' a la pantalla inicial i prémer per iniciar la presentació amb totes les dades personalitzades: artistes, cançons i gèneres destacats, minuts d'escolta acumulats i estadístiques curioses. En acabar, els usuaris podran compartir les targetes o desar la 'playlist' de l'any.
La combinació d'ambdues funcions crea un nou enllaç entre els usuaris i el seu so: el Wrapped explicarà la història completa de l'any, mentre que les estadístiques setmanals (estadístiques d'escolta) detallaran cada capítol. Spotify ha decidit que la nostra música ja no pertany només al passat: ara en podem conèixer l'impacte mentre passa.
