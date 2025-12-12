Els japonesos aposten per consoles més potents, però quins costos té això?
Les empreses del sector ens ho expliquen
Carlos d'Ayala - Elsotanoperdido
Les videoconsoles busquen satisfer els desitjos dels seus consumidors. En aquest cas, Sony i Microsoft treballen de valent per a presentar els seus pròxims productes. També hem de ser conscients que cada vegada el cost de producció és més elevat si busquem una qualificació "AAA" i això finalment és molt difícil de sostenir en el temps.
En els últims anys s'han fet públics casos com 'The Last of Us Part II' o 'Horizon Forbidden West', els desenvolupaments dels quals es van acostar perillosament als 200 milions d'euros i es van prolongar durant més de cinc anys, segons documents interns de Sony. Si se sumen campanyes de màrqueting, produccions com 'Cyberpunk 2077' se situen al voltant de 280 milions d'euros. En aquest sentit, l'exdirector executiu de PlayStation, Shawn Layden, va comentar recentment que aquests pressupostos són difícils de sostenir i que l'impuls tècnic entre generacions s'està tornant cada vegada menys perceptible per a bona part del públic.
La potència és poder
En contrast, diversos desenvolupadors japonesos expressen a les xarxes socials la importància de sistemes més potents. Hiromichi Takahashi, director executiu d'Amata Games i exproductor i director de Sony i Tecmo, destaca que fins i tot si els jocs no aprofiten al màxim el potencial gràfic, els desenvolupadors són capaços d'aprofitar el maquinari avançat. Segons Takahashi, unes especificacions superiors redueixen la necessitat d'optimització durant el desenvolupament i permeten estalviar als passos de producció. En lloc de dedicar mesos a retallar textures, simplificar sistemes d'il·luminació o redissenyar entorns perquè funcionin en consoles menys potents, els equips poden treballar amb un marge de seguretat més ampli. Això es tradueix en menys feina artesanal i més temps per polir jugabilitat, missions o narrativa.
"Fins i tot si construïm els elements d'una manera més simple, el joc continuarà funcionant perfectament", va explicar el director. El seu missatge atén la realitat de molts estudis mitjans que no es poden permetre un equip enorme dedicat només a esprémer cada fotograma per segon.
Reduir costos de desenvolupament
Segons ell, les possibilitats més grans de les consoles en realitat podrien reduir els costos de desenvolupament desafiant la percepció que més potència significa automàticament més despeses. Quan un projecte es mou al voltant dels 150 o 200 milions de pressupost, qualsevol reducció de mesos de treball en optimització suposa un estalvi considerable. A més, en un context on es llancen menys jocs de grans dimensions precisament pel cost, un maquinari més folgat pot alleujar part d'aquesta pressió.
L'incentiu dels sistemes més solvents rau precisament a simplificar el procés creatiu. Amb més recursos es requereix menys feina per garantir un rendiment estable, cosa fonamental en plataformes amb maquinari limitat com Nintendo Switch i Switch 2. En un recent reportatge, diversos enginyers japonesos especialitzats en ports explicaven que traslladar grans mons oberts a Switch original obligava a reduir densitat d'escenaris, distància de dibuixat o complex. Les demandes per a la successora eren molt concretes, més memòria i capacitat de procés per deixar d'invertir tants mesos en retallades gairebé inevitables.
L'exemple de Switch 2
Ara que Nintendo Switch 2 és al mercat i comparteix catàleg amb jocs pensats per a PC, PS5 o Xbox Series, aquest element s'ha convertit en un cas pràctic. Noves edicions d'èxits recents i grans RPG de món obert comencen a arribar al sistema amb versions específiques. No arriben al mateix nivell visual que a un PC d'alta gamma, però la potència addicional respecte a la primera Switch fa possible un tipus de joc que abans era directament inviable en format portàtil híbrid.
Per als desenvolupadors que han de publicar versions a diverses plataformes, l'equació és senzilla. Si PS6 i la pròxima Xbox presenten millores de potència i Nintendo manté una màquina capaç de moure sense problemes grans produccions adaptades, la major part de l'esforç es concentrarà a dissenyar bé el joc i no tant que cada versió aconsegueixi sobreviure a base de retallades tècniques.
Més possibilitats tècniques
Això posa en relleu la tensió entre innovació tecnològica i eficiència en la producció de jocs, demostrant que, per als desenvolupadors japonesos, invertir en consoles més potents pot ser una manera d'equilibrar qualitat i costos. A tu què et sembla, més potència es tradueix en millors jocs?
- L'OCU i els dermatòlegs sobre la Nivea de la llauna blava
- Localitzat l'home de 29 anys desaparegut a Palamós en una cala del municipi
- L'advertiment de Niño Becerra sobre la compra diària que preocupa milions de famílies
- Mor un conductor en un xoc amb un tràiler a Gualta; el xofer del camió detingut
- L'Audiència Nacional obliga l'Estat a excloure del domini públic 850 propietats del passeig de Platja d'Aro
- Hi ha gent que està descobrint que tenia una fortuna a casa sense saber-ho: Revisa si tens un d'aquests objectes
- Mor la conductora d’un cotxe en un xoc frontal amb una furgoneta a l’N-II a Biure
- Un incendi de cartons a l’exterior d’una botiga de Girona trenca els vidres i afecta l’interior del local