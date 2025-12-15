El net del fundador de Meliá Hotels Internacional presenta una xarxa social per a gent amb altes capacitats
Una innovació en un món tecnològic que no contemplava aquesta opció
Duna Márquez
Les xarxes socials han d'arribar a tots els col·lectius. Per això mateix, Gabriel Escarrer, net del fundador de Meliá Hotels International, ha creat Gifted IQ, una nova aplicació per a gent amb altes capacitats.
"Ens vam adonar que hi havia gent que tenia més oportunitats que altres. I llavors vam decidir parar de ser hipòcrites"
Accés restringit mitjançant un test cognitiu
El funcionament de Gifted IQ es basa en un únic requisit: superar un test d'aptitud dissenyat per universitats internacionals que actua com a porta d'entrada a la comunitat. Segons la mateixa web, la plataforma està adreçada a persones amb un quocient intel·lectual superior a 120, i no pretén mesurar només la intel·ligència acadèmica, sinó també el “potencial cognitiu i la capacitat creativa”.
Escarrer, que es presenta com a CEO i "visionari" de la companyia, assegura que l'objectiu és crear un entorn “meritocràtic, estimulant i amb propòsit”, on les “ments brillants” puguin reunir-se per debatre, col·laborar i desenvolupar projectes.
A la pàgina oficial, l'emprenedor es descriu com el “visionari darrere de la xarxa social que uneix empreses amb persones GIFTED”, mentre que un dels seus socis, Ignacio de Haro, figura com a “líder tecnològic” i encarregat d'integrar a la plataforma el test desenvolupat als Estats Units. El tercer soci apareix de moment com a anònim, presentat únicament com a “arquitecte operatiu de l'ecosistema que connecta intel·ligència excepcional amb oportunitats extraordinàries”.
Més de 1.000 usuaris i 100 empreses
Tot i que Gifted IQ es troba en una fase inicial, els seus responsables asseguren haver superat els 1.000 usuaris registrats i comptar amb més de 100 empreses.
La startup promet un espai on compartir idees, participar en debats d'alt nivell i col·laborar en projectes innovadors, a més de facilitar el contacte entre talent excepcional i companyies que busquen perfils amb altes capacitats. També proposa el concepte de “challenges”, reptes reals que els membres poden resoldre per obtenir remuneracions com a consultors independents.
Format a Hong Kong i Regne Unit
Abans de dirigir la seva pròpia companyia tecnològica, Gabriel Escarrer ha acumulat una trajectòria educativa i professional internacional: un intercanvi acadèmic a Hong Kong, un programa de finances executives a la Universitat d'Oxford, i un grau en Estudis Empresarials i Economia per la Loughborough Business School (Regne Unit). També ha treballat com a analista d'inversions i risc a grans corporacions.
Escarrer, per la seva banda, conclou la seva presentació amb un missatge clar: “Si voleu veure com avança això, recordeu-vos de seguir-nos”.
