Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Obertura IkeaEnderroc edifici Tomàs MieresAccident Conrella del TerriAvís per plujaRob Reiner
instagramlinkedin

El net del fundador de Meliá Hotels Internacional presenta una xarxa social per a gent amb altes capacitats

Una innovació en un món tecnològic que no contemplava aquesta opció

Gabriel Escarrer, net del fundador de Melià, anuncia el llançament d'una xarxa social exclusiva per a persones amb altes capacitats

Gabriel Escarrer, net del fundador de Melià, anuncia el llançament d'una xarxa social exclusiva per a persones amb altes capacitats / GIFTEDIQ

Duna Márquez

Les xarxes socials han d'arribar a tots els col·lectius. Per això mateix, Gabriel Escarrer, net del fundador de Meliá Hotels International, ha creat Gifted IQ, una nova aplicació per a gent amb altes capacitats.

"Ens vam adonar que hi havia gent que tenia més oportunitats que altres. I llavors vam decidir parar de ser hipòcrites"

Gabriel Escarrer

Accés restringit mitjançant un test cognitiu

El funcionament de Gifted IQ es basa en un únic requisit: superar un test d'aptitud dissenyat per universitats internacionals que actua com a porta d'entrada a la comunitat. Segons la mateixa web, la plataforma està adreçada a persones amb un quocient intel·lectual superior a 120, i no pretén mesurar només la intel·ligència acadèmica, sinó també el “potencial cognitiu i la capacitat creativa”.

Escarrer, que es presenta com a CEO i "visionari" de la companyia, assegura que l'objectiu és crear un entorn “meritocràtic, estimulant i amb propòsit”, on les “ments brillants” puguin reunir-se per debatre, col·laborar i desenvolupar projectes.

A la pàgina oficial, l'emprenedor es descriu com el “visionari darrere de la xarxa social que uneix empreses amb persones GIFTED”, mentre que un dels seus socis, Ignacio de Haro, figura com a “líder tecnològic” i encarregat d'integrar a la plataforma el test desenvolupat als Estats Units. El tercer soci apareix de moment com a anònim, presentat únicament com a “arquitecte operatiu de l'ecosistema que connecta intel·ligència excepcional amb oportunitats extraordinàries”.

Més de 1.000 usuaris i 100 empreses

Tot i que Gifted IQ es troba en una fase inicial, els seus responsables asseguren haver superat els 1.000 usuaris registrats i comptar amb més de 100 empreses.

La startup promet un espai on compartir idees, participar en debats d'alt nivell i col·laborar en projectes innovadors, a més de facilitar el contacte entre talent excepcional i companyies que busquen perfils amb altes capacitats. També proposa el concepte de “challenges”, reptes reals que els membres poden resoldre per obtenir remuneracions com a consultors independents.

Format a Hong Kong i Regne Unit

Abans de dirigir la seva pròpia companyia tecnològica, Gabriel Escarrer ha acumulat una trajectòria educativa i professional internacional: un intercanvi acadèmic a Hong Kong, un programa de finances executives a la Universitat d'Oxford, i un grau en Estudis Empresarials i Economia per la Loughborough Business School (Regne Unit). També ha treballat com a analista d'inversions i risc a grans corporacions.

Escarrer, per la seva banda, conclou la seva presentació amb un missatge clar: “Si voleu veure com avança això, recordeu-vos de seguir-nos”.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Urdangarin: «La meva mare i els meus fills saben que és impossible que jo tingués voluntat de delinquir»
  2. Can Selvatà de Cornellà del Terri, el millor restaurant de cuina popular catalana
  3. Mor la conductora d’un cotxe en un xoc frontal amb una furgoneta a l’N-II a Biure
  4. Cinc arrestats i set investigats en operatius Kanpai a Olot i Girona
  5. La dona centenària de Riells i Viabrea que ha 'ressuscitat' la ratafia de la seva àvia
  6. Ja se sap quin dia obrirà el nou Ikea de Girona
  7. Els pisos més desitjats a Girona: els habitatges d’una habitació són els que es venen més ràpid
  8. Les víctimes dels accidents de Biure i Gualta són un veí de Pals de 77 anys i una veïna de Darnius de 85

La fiscalia demana 30 anys de presó per a un monitor acusat d'abusar sexualment de cinc menors

La fiscalia demana 30 anys de presó per a un monitor acusat d'abusar sexualment de cinc menors

Vídeo | El nou Ikea a Girona obrirà les portes el 21 de gener

Ángela Jordana, guanyadora del 'Premi A Professional Autònoma' de CaixaBank a la millor emprenedora

Ángela Jordana, guanyadora del 'Premi A Professional Autònoma' de CaixaBank a la millor emprenedora

Brugué pateix un trencament del lligament lateral extern del genoll, però no serà operat

Brugué pateix un trencament del lligament lateral extern del genoll, però no serà operat

El Mestre de Cabestany i Sant Pere de Rodes, protagonistes al MNAC el 2026

El Mestre de Cabestany i Sant Pere de Rodes, protagonistes al MNAC el 2026

El net del fundador de Meliá Hotels Internacional presenta una xarxa social per a gent amb altes capacitats

El net del fundador de Meliá Hotels Internacional presenta una xarxa social per a gent amb altes capacitats

Els veïns de Santa Eugènia demanen conèixer de primera mà l'acord que permetria salvar el parc Jordi Vilamitjana de Girona

Els veïns de Santa Eugènia demanen conèixer de primera mà l'acord que permetria salvar el parc Jordi Vilamitjana de Girona

El PP aposta a la Cambra de Comerç de Sant Feliu per reduir la burocràcia i la pressió fiscal

El PP aposta a la Cambra de Comerç de Sant Feliu per reduir la burocràcia i la pressió fiscal
Tracking Pixel Contents