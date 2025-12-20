ISE 2026 torna a Barcelona amb l’edició més gran i ambiciosa de la seva història
Del 3 al 6 de febrer, la fira mundial més gran d'audiovisual i integració de sistemes omplirà Fira Barcelona Gran Via amb 1.709 expositors, set Zones Tecnològiques ampliades i nous espais com Spark i Innovation Park, reforçant la ciutat com a hub internacional d'innovació audiovisual.
ISE 2026, consolidat com a punt de trobada mundial per a la indústria audiovisual i d’integració de sistemes, tornarà el proper mes de febrer a Barcelona. La fira, de caràcter anual, se celebrarà entre els dies 3 i 6 a Fira Barcelona Gran Via sota el lema “Push Beyond” (anar més enllà), una crida a l'acció dirigida a fabricants, integradors, empreses i professionals del sector per ampliar els límits de la innovació i explorar noves maneres d'aplicar la tecnologia audiovisual a tots els àmbits de la societat.
“La tecnologia audiovisual ja no és només un suport, sinó una infraestructura essencial que impulsa la productivitat, la innovació i els nous models de relació entre persones i organitzacions”, explica Mike Blackman, director general d'Integrated Systems Events. I no parlem només d’entreteniment o creació de continguts. La indústria audiovisual és clau per a la competitivitat empresarial i el desenvolupament econòmic, i inclou solucions que faciliten la comunicació corporativa, l’educació híbrida, l’atenció sanitària a distància, la senyalització intel·ligent a les ciutats, la gestió d’edificis o les experiències immersives en espais culturals i comercials. Segons dades d’AVIXA, el valor de l’ecosistema audiovisual global assolirà els 402.000 milions de dòlars el 2028, amb un creixement estimat de gairebé 100.000 milions addicionals en els propers cinc anys.
ISE, epicentre de la innovació
En un moment en què la tecnologia defineix cada cop més com vivim, treballem i ens comuniquem, ISE s'ha consolidat com un aparador imprescindible per observar l'evolució i anticipar el futur d'una indústria en plena expansió. No és només una fira comercial. Durant quatre dies, l’esdeveniment combina una àmplia exposició tecnològica al voltant de l’àudio, vídeo, broadcast, digital signage, il·luminació, edificis intel·ligents i unified communications, amb un programa complet de keynotes i conferències a càrrec de líders del sector que analitzen tendències i tecnologies emergents. A això se sumen programes de formació i tracks especialitzats centrats en megatendències com la sostenibilitat, la ciberseguretat, el retail, l’educació o les noves experiències d’usuari, així com múltiples espais de networking i esdeveniments de col·laboració dissenyats per connectar start-ups, inversors, compradors, integradors i responsables estratègics d’empreses i institucions.
"ISE sempre ha estat més que una exhibició de tecnologia; és el lloc on les indústries es reuneixen per inspirar, crear i desafiar el que és possible", assenyala Blackman. “Amb el nostre esperit ‘Push Beyond’ per al 2026, convidem tothom a donar forma, junts, al proper capítol de l'audiovisual i la integració de sistemes”.
Amb aquest objectiu al cap, ISE està organitzant la que serà l'edició més ambiciosa de la seva història. El plànol oficial de l'esdeveniment mostra una superfície expositiva de més de 89.000 metres quadrats, distribuïts en vuit pavellons i set zones tecnològiques ampliades. L'expansió cap a l'àrea East Access afegeix més de 2.700 metres quadrats addicionals, que permetran acollir més expositors i noves experiències immersives. La fira comptarà amb 1.709 expositors en total, inclosos 323 que hi participen per primera vegada, juntament amb un ampli conjunt de marques capdavanteres de l'audiovisual professional i la integració de sistemes.
Zones tecnològiques i principals novetats a ISE 2026
Les set grans Zones Tecnològiques d’ISE 2026 2026 permetran als visitants apropar-se de manera clara a les principals àrees d'innovació del sector audiovisual i de la integració de sistemes, amb solucions aplicades a entorns professionals, corporatius, educatius, culturals i residencials:
- Àudio (Pavellons 7 i 8.1, amb sales de demostració al 8.0): tecnologies d’àudio professional, so espacial i disseny acústic per a llars, oficines, auditoris i grans recintes.
- Broadcast AV (Pavelló 4 i East Access): solucions de producció de vídeo, càmeres, sistemes de tracking, sets virtuals i eines en xarxa aplicades a entorns corporatius, educatius, retail i esdeveniments en viu.
- Digital Signage & DooH (Pavelló 4): comunicació visual dinàmica, senyalització digital i gestió avançada de continguts per a espais públics, entorns corporatius i comercials.
- Lighting & Staging (Pavellons 6 i 8.1): il·luminació avançada, escenografia, rigging, vídeo mapping i tecnologies immersives per a esdeveniments en directe i espectacles.
- Multi-Technology (Pavellons 3, 5, 8.1 i East Access): grans solucions integrades de control, pantalles, projectors i àudio de fabricants líders del sector.
- Residential & Smart Buildings (Pavellons 1 i 2): automatització de la llar i solucions intel·ligents per a edificis que integren seguretat, climatització, energia i confort.
- Unified Communications & Education Technology (Pavellons 1 i 2): sistemes de col·laboració, videoconferència i tecnologia educativa que estan redefinint els entorns de treball i aprenentatge.
Per tal de reforçar la seva dimensió com a plataforma d'innovació i negoci, ISE 2026 comptarà a més amb nous programes i espais especialitzats que amplien les oportunitats de connexió entre tecnologia, talent i capital.
La gran novetat d’aquesta edició serà Spark, un espai intersectorial que connectarà professionals de broadcast, mitjans, entreteniment, esdeveniments en viu, gaming i disseny per impulsar noves formes de col·laboració entre indústries. ISE 2026 incorporarà a més les High-End Listening Suites al renovat CC2, un nou espai de demostració d'àudio prèmium que oferirà als visitants un entorn pràctic i d'alta qualitat sonora, elevant l'estàndard de les experiències d'escolta i les demostracions immersives dins de la fira.
Una altra sorpresa serà el retorn d'Innovation Park, que torna amb un format ampliat que reunirà start-ups i inversors a través de fòrums d'inversió, sessions de pitching i espais de networking, amb 130 estands i una forta presència de noves empreses. A tot això s'hi afegeix l'Investor Forum, que se celebrarà el 3 de febrer i comptarà amb fons d'inversió, venture capital i corporacions per abordar models d'inversió, M&A, finançament públic i consells pràctics per a start-ups.
El programa es completa amb cites ja consolidades com l'EdTech Congress, centrat en intel·ligència artificial i educació; el CyberSecurity Summit, dedicat als reptes de seguretat en sistemes audiovisuals integrats; i l'European Latin American AV Forum (ELAF), orientat a reforçar aliances estratègiques entre Europa i Llatinoamèrica. Per descomptat, no hi faltaran les conferències i els keynotes a càrrec de ponents internacionals, entre els quals destaca Sol Rashidi, que tractarà l'impacte real de la intel·ligència artificial i els reptes del lideratge tecnològic.
Barcelona, hub audiovisual internacional
L’ambició i el creixement que reflecteix el programa d’ISE 2026 multipliquen l’impacte de l’esdeveniment a Catalunya, especialment a Barcelona, una regió que ja té unes 4.000 empreses i 37.000 llocs de treball (més de la meitat concentrats a la capital) lligats a la indústria audiovisual.
Des del seu trasllat a Barcelona, ISE ha contribuït de manera decisiva a reforçar Barcelona com a hub europeu de tecnologia i innovació, atraient talent internacional, impulsant l'ecosistema empresarial local i afavorint l'arribada de noves companyies vinculades a l'audiovisual professional i la integració de sistemes.
L’impacte econòmic de l’esdeveniment a la ciutat és igualment significatiu. L’edició de 2024 va generar un impacte rècord de 468 milions d’euros per a Barcelona, fet que va suposar un increment del 21% respecte a l'any anterior i va reafirmar el paper d'ISE com un dels grans motors del calendari firal i tecnològic espanyol.
Més enllà de les xifres, ISE treballa per deixar un llegat positiu i sostenible a la ciutat. En són exemple iniciatives com la Donation Room, que reutilitza i dona materials de l’esdeveniment —mobiliari, equipament o elements d’escenografia— a projectes socials i culturals locals, o les col·laboracions amb entitats com la Fundació Joan Miró i l’Hospital Sant Joan de Déu, que reflecteixen el compromís de l’esdeveniment amb la comunitat, la cultura i la sostenibilitat.
D'aquesta manera, el creixement d'ISE i l'evolució de Barcelona com a pol tecnològic avancen paral·lelament, reforçant-se mútuament i consolidant la ciutat com a referent internacional de l'audiovisual i la integració de sistemes.
