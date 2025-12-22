Trump amenaça a les empreses europees amb dures sancions si la UE no desarticula les mesures de regulació tecnològica
El president dels Estats Units vol eliminar un paquet de lleis aprovades democràticament
Carles Planas Bou
Trump no pot estar exempt de polèmica. En aquest cas, ha amenaçat a la Unió Europea amb dures sancions si no desarticula la regulació tecnològica que està duent a terme. Aquesta regulació pretén frenar l'abús de poder de gegants com Silicon Valley. I Washington titlla aquestes mesures com a "discriminatòries i assetjadores". Així doncs, si la UE no atura el procés, diverses empreses europees en patiran les conseqüències.
"Si la UE i els seus estats membres insisteixen a continuar restringint, limitant i obstaculitzant la competitivitat dels proveïdors de serveis nord-americans mitjançant mesures discriminatòries, els Estats Units no tindran més remei que començar a utilitzar totes les eines a la seva disposició per contrarestar aquestes mesures injustificades", va advertir el representant de Comerç nord-americà, Jamieson Greer, en un missatge publicat a X.
La seva amenaça es podria traduir en "la imposició d'aranzels o restriccions als serveis estrangers, entre altres accions" contra un reduït grup de companyies tecnològiques europees. L'Executiu trumpista ha assenyalat directament l'espanyola Amadeus i firmes com Accenture, Capgemini, DHL, Mistral, Publicis, SAP, Siemens i Spotify, acusant-les de poder "operar lliurement als EUA durant dècades, beneficiant-se de l'accés al nostre mercat i als nostres consumidors en igualtat de condicions".
Intromissió contra la UE
Amb aquesta maniobra, el Govern de Trump pressiona públicament Europa perquè es desfaci d'un paquet de lleis aprovades democràticament pels seus 27 estats membres. Una ingerència que Brussel·les rebutja. "La UE és un mercat obert i basat en normes (...) que s'apliquen de manera equitativa i justa a totes les empreses que operen a la UE. Aquestes normes garanteixen unes condicions de competència segures, justes i equitatives, d'acord amb les expectatives dels nostres ciutadans", assegura un portaveu de la Comissió Europea en una de les habituals rèpliques de perfil.
En el seu segon mandat presidencial, Trump ha reforçat els llaços amb Silicon Valley, meca de la indústria tecnològica dels EUA. Aquesta aliança, que ha portat magnats i inversors del sector a guanyar influència a l'Administració nord-americana, un poder que s'ha traduït en una clara aposta per la desregulació de tecnologies emergents com la intel·ligència artificial que beneficia les butxaques.
La UE és un mercat obert i basat en normes (...) que s'apliquen de manera equitativa i justa a totes les empreses. Aquestes normes garanteixen unes condicions de competència segures, justes i equitatives, d'acord amb les expectatives dels nostres ciutadans
4.000 milions en multes
L'extorsió de Washington a Brussel·les respon a aquesta lògica. La Casa Blanca reitera des de fa mesos el malestar amb la UE per aplicar les seves lleis digitals i imposar a les plataformes digitals multes que ronden els 4.000 milions d'euros només l'últim any. Al setembre, Google va ser penalitzada amb 2.950 milions de sancions per abusar del domini en el negoci de la publicitat digital per asfixiar la competència. Al maig, la UE va multar Apple i Meta amb 500 i 200 milions per violar la Llei de Mercats Digitals.
Des de Trump al vicepresident J.D. Vance, passant pel secretari de Comerç, Howard Lutnick, els EUA continuen exigint a Europa descafeïnar les seves lleis digitals com a contraprestació a tota mena d'acords. Dimarts, Greer va lamentar que per ara no han obtingut "una resposta significativa ni un reconeixement bàsic de les seves inquietuds", però també va deixar clar que l'amenaça a la UE és només un avís per a navegants i que també faran xantatge a altres països "que segueixin una estratègia similar".
