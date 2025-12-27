Google investigat per la Comissió Europea per una possible sostracció il·legal de contingut
YouTube i els mitjans de comunicació serien les víctimes d'aquest cas
Carles Planas Bou
Gràcies a les normatives de la Unió Europea, cada vegada hi ha més investigacions, sancions i mesures per evitar tant el monopoli com certs comportaments d'abús de poder, tipus de contingut, etc. Avui us venim a explicar el cas de Google. La Comissió Europea sospita que utilitza contingut de mitjans de comunicació i de YouTube de forma il·legal per entrenar la IA.
En els darrers mesos, Google ha activat dues funcions ('AI Overviews' i 'AI Mode') que permeten als usuaris interactuar amb el cercador com si fos un assistent conversacional com ChatGPT i accedir a resums de la informació que han buscat per així no haver de navegar per diferents pàgines web. Aquest canvi, transcendental per al futur Internet, és possible gràcies a Gemini, el seu gran model de llenguatge
Brussel·les vol avaluar si Google ha infringit les normes de competència en utilitzar contingut dels mitjans de comunicació i de creadors de contingut a YouTube per generar aquests resums algorísmics i fer-ho sense permís, sense compensació econòmica i sense oferir la possibilitat de rebutjar aquesta presumpta explotació il·legal de les seves obres.
"Estem investigant si Google ha imposat condicions injustes als editors i creadors de continguts, alhora que ha posat en desavantatge els desenvolupadors de models d'IA rivals, infringint les normes de competència de la Unió Europea", ha assenyalat Teresa Ribera, vicepresidenta executiva de Transició Neta, Justa i Competitiva de la CE.
Abús de poder
La investigació examinarà si la companyia propietat de la matriu Alphabet distorsiona la lliure competència en imposar "termes i condicions injustos" als creadors de contingut en línia o en atorgar-se a si mateix un accés privilegiat. En tots dos casos, aquestes pràctiques posarien els desenvolupadors de models d'IA rivals en una situació de desavantatge, de manera que es tractaria d'un abús de poder per part de Google, segons ha informat la CE en un comunicat.
Alphabet també és propietària de YouTube. Així, segons sospita Brussel·les, Google podria haver utilitzat els vídeos pujats a la plataforma per entrenar els seus models d'IA generativa, cosa que, segons les polítiques, queda prohibida per a empreses d'IA rivals.
"Una societat lliure i democràtica depèn de la diversitat dels mitjans de comunicació, del lliure accés a la informació i d'un panorama creatiu dinàmic. Aquests valors són fonamentals per a la nostra identitat com a europeus. La IA està aportant una innovació notable i molts beneficis a les persones i les empreses de tot Europa, però aquest progrés no es pot produir a expenses dels principis fonamentals de les nostres societats".
Google ha denunciat la investigació oberta per Brussel·les. "Aquesta denúncia corre el risc de frenar la innovació en un mercat que és més competitiu que mai. Els europeus mereixen beneficiar-se de les últimes tecnologies i continuarem treballant estretament amb les indústries creatives i de notícies en la transició cap a l'era de la IA", ha assenyalat la companyia en un comunicat.
