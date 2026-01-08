L'Smart brick de Lego: la nova peça interactiva per acoblar a qualsevol set de construccions de la marca
Transformant el joc analògic en una experiència dinàmica
Alexandra Costa
Les joguines cada vegada es tornen més tecnològiques si volen agradar als seus consumidors. I és que una joguina tradicional, tot i que té encara molts adeptes, també té molts contres en una societat tan connectada. Així doncs, aquesta vegada ha estat Lego qui ens ha sorprès amb el seu Smart brick. Un disseny compacte d'una peça que s'acobla a qualsevol set actual i que aporta sistemes de robòtica molt interactius.
Tecnologia d'avantguarda amagada en un bloc estàndard
El secret d'aquesta peça resideix al seu interior sofisticat, on conviuen un microprocessador de baix consum i diversos sensors inercials d'última generació. Aquests elements permeten que el maó intel·ligent detecti la seva posició exacta a l'espai, reconeixent amb precisió girs, inclinacions i sacsejades. Resulta sorprenent com han aconseguit incloure, a més, un acceleròmetre i un giroscopi dins les dimensions d'un bloc convencional de 2x4 espigues.
La incorporació d'un altaveu miniaturitzat d'alta fidelitat permet que les creacions cobrin vida pròpia emetent sons realistes, efectes especials o fins i tot missatges programats pel mateix usuari. La connectivitat Bluetooth de baixa energia facilita l'enllaç immediat amb dispositius mòbils i tauletes, permetent una personalització total mitjançant una aplicació dedicada que actua com a centre de comandament. Aquest avenç elimina les barreres entre la joguina estàtica i el dispositiu intel·ligent, oferint una resposta tàctil i sonora a cada moviment del constructor.
Foment d'habilitats STEM i programació intuïtiva
La versatilitat d'aquest nou element impulsa de manera directa l'aprenentatge de la programació bàsica i la lògica entre els més joves. Mitjançant interfícies visuals i intuïtives basades en blocs de codi, els constructors poden definir accions lògiques vinculades als estímuls que rep el sensor de la peça. Si el model construït, com un cotxe o un animal, detecta una caiguda o un canvi de llum ambiental, l'Smart brick pot reaccionar de manera autònoma.
Aquest nivell d'interacció en temps real transforma el joc analògic en una experiència dinàmica que estimula constantment la resolució de problemes i el pensament crític. La majoria dels experts en educació coincideixen que aquest llançament redueix significativament la bretxa entre la diversió tradicional i la formació tècnica en robòtica educativa. En integrar la tecnologia de manera invisible, l'aprenentatge passa de manera orgànica mentre es potencia la creativitat espacial del nen. Fins i tot els usuaris més avançats trobaran desafiaments interessants en intentar coordinar diversos maons intel·ligents dins d'una mateixa estructura complexa.
Compatibilitat total i futur de l'ecosistema creatiu
Qualsevol entusiasta de la marca apreciarà que l'Smart brick manté l'essència física que ha fet famosa l'empresa durant dècades. Aquesta decisió tècnica assegura la retrocompatibilitat absoluta amb els milers de milions de peces fabricades des de mitjans del segle passat. L'usuari té la plena llibertat de convertir un antic castell guardat al traster o una nau espacial clàssica en un objecte interactiu sense necessitat d'adquirir costosos kits addicionals.
L'aposta per la modularitat intel·ligent garanteix que la inversió realitzada per les famílies perduri al llarg dels anys, adaptant-se a les noves exigències del mercat tecnològic. La bateria interna, recarregable mitjançant un port USB-C ocult, ofereix una autonomia suficient per a llargues jornades de joc sense interrupcions. És evident que l'empresa cerca democratitzar l'accés a l'electrònica creativa, permetent que la imaginació sigui l'únic límit per a les noves generacions d'enginyers i dissenyadors. Aquest totxo no només construeix edificis, sinó que construeix el pont cap al futur del joc connectat.
- Això és el que rebràs, legalment, si et quedes vidu o vídua segons la notaria Maria Cristina
- Assalt violent en una casa de Colomers: un grup d'encaputxats lliguen un resident i amenacen la família amb pistola
- La Policia Local de Ripoll crea una unitat de control d'ocupacions
- Els jutjats de Girona suspenen part de l'activitat després de més de 20 dies sense calefacció
- Una dona es resisteix a la detenció a Fornells i els Bombers han de rebentar el vidre del seu cotxe
- Les temperatures es desplomen a les comarques gironines: -7,2 ºC a Girona i -13,7 ºC a Das
- Ja té pebrots ser speaker d'una quina i que no t'agradi jugar
- L’establiment gironí que compta amb més de 50 sabors de pastís de formatge