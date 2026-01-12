Amazon Luna: aquests són els 11 videojocs gratuïts que "regala" el gener de 2026
Podràs jugar online sense haver de pagar res
Mariona Carol Roc
Cada vegada més plataformes decideixen oferir més opcions per tal d'agradar més als consumidors i aconseguir nous seguidors. Per exemple, Amazon Prime no és sols un servei d'enviaments ràpids i gratuïts en milions de productes, sinó que té altres avantatges.
Els subscriptors també tenen accés a Amazon Music, al catàleg de pel·lícules i sèries de Prime Video sense cost addicional -amb més de 30 estrenes a 'streaming' presentades el 5 de gener passat- i a Amazon Luna, el servei de videojocs al núvol de la companyia.
Precisament en aquest darrer apartat, la plataforma ha decidit començar 2026 amb magnificència, sumant a les seves recents estrenes audiovisuals un total d'11 jocs gratuïts que els usuaris poden adquirir durant el mes de gener.
Tres jocs ja disponibles
Dels onze títols anunciats, tres ja es poden obtenir des d'aquest moment pels subscriptors d'Amazon Prime.
Es tracta de:
- Sid Meier's Civilization VI.
- Brigador: Up-Armored Edition.
- Reflections of Life: Dark Architect Collector's Edition.
Aquests jocs ja es poden afegir a la biblioteca personal d'Amazon Luna i hi romandran per sempre, sense cap cost addicional.
Calendari complet de jocs gratuïts el gener de 2026
Al llarg del mes, Amazon anirà desbloquejant la resta de títols en diferents dates. Aquesta és la llista completa dels 11 jocs gratuïts d'Amazon Luna el gener de 2026:
Disponibles el 15 de gener
- Brigador: Up-Armored Deluxe.
- Gunslugs: Rogue Tactics.
- DeathKeep.
Disponibles el 22 de gener
- Harold Halibut.
- D&D Stronghold: Kingdom Simulator.
Disponibles el 29 de gener
- Al-Qadim: The Genie's Curse.
- Technotopia.
- ELDERBORN.
Com descarregar-se els jocs gratuïts
Aquesta promoció està disponible exclusivament per a subscriptors d'Amazon Prime, tot i que la plataforma recorda que hi ha una prova gratuïta de 30 dies per a nous usuaris.
Per aconseguir els jocs, només cal seguir aquests passos:
- Accedir a Amazon Luna.
- Inicieu sessió amb el compte d'Amazon.
- Entrar a la secció Reclama Jocs i afegir els títols disponibles.
Amazon Luna continua ampliant el catàleg amb aquest tipus de promocions, convertint-se en un incentiu més per als aficionats als videojocs dins de l'ecosistema Prime.
