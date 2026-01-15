Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
nou hospital TruetaCadaquésnaus abandonades GironaJulio Iglesiasfinançament autonòmicintel·ligència artificial
instagramlinkedin

Perquè entrenen els seus models

Viquipèdia compleix 25 anys i firma acords d’IA amb Microsoft, Meta i Amazon per monetitzar-ne el contingut

Els tres gegants tecnològics i les start-ups d’intel·ligència artificial Perplexity i Mistral AI pagaran una quota a la Fundació Wikimedia per utilitzar l’enciclopèdia d’internet per alimentar els seus models, una cosa que Google ja fa des del 2022

Viquipèdia

Viquipèdia / Archivo

Carles Planas Bou

Barcelona

Viquipèdia celebra aquest dijous el seu 25è aniversari amb magnificència. La seva propietària, la Fundación Wikimedia, ha anunciat acords amb els gegants tecnològics Microsoft, Meta i Amazon perquè paguin per accedir a la seva vasta col·lecció d’articles i puguin utilitzar-los per entrenar els seus models d’intel·ligència artificial.

Les tres companyies i dues start-ups més amb cada vegada més protagonisme en el camp de la IA, Perplexity i Mistral AI, s’han unit «durant l’últim any» a Wikimedia Enterprise, una iniciativa activada el 2021 que permet obrir els seus continguts en el sector tecnològic a canvi d’una quota econòmica. Google en forma part des del 2022. Curiosament, l’organització sense ànim de lucre no ha aconseguit tancar un acord amb OpenAI, la creadora de ChatGPT.

Amb 65 milions d’articles en més de 300 idiomes, Viquipèdia és crucial per entrenar els grans models de llenguatge que donen forma a l’anomenada IA generativa. Els gegants de Silicon Valley han estat recopilant aquest contingut, obert a internet, de forma gratuïta. Aquest accés ha disparat els costos en servidors de la Fundació Wikimedia, que depèn de les donacions i del treball d’uns 250.000 editors voluntaris per mantenir-se a la superfície.

Negoci sostenible

Conscient d’aquest problema, l’organització va activar Wikimedia Enterprise, un producte empresarial que ofereix una versió «adaptada» per agilitar aquest treball a les companyies tecnològiques. «Rebem sol·licituds de funcions, creem característiques i funcionalitats, i mirem d’estructurar les dades de manera que s’adaptin a les necessitats d’aquestes empreses», ha indicat Lane Becker, director sènior d’ingressos de la Fundació Wikimedia en declaracions a ‘The Verge’.

Els acords anunciats públicament avui obren la porta a una important font d’ingressos per a la propietària de Viquipèdia, una recaptació que li permet redirigir aquests fons a altres projectes de coneixement compartit en línia i a establir un negoci més sostenible.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents