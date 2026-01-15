Perquè entrenen els seus models
Viquipèdia compleix 25 anys i firma acords d’IA amb Microsoft, Meta i Amazon per monetitzar-ne el contingut
Els tres gegants tecnològics i les start-ups d’intel·ligència artificial Perplexity i Mistral AI pagaran una quota a la Fundació Wikimedia per utilitzar l’enciclopèdia d’internet per alimentar els seus models, una cosa que Google ja fa des del 2022
Carles Planas Bou
Viquipèdia celebra aquest dijous el seu 25è aniversari amb magnificència. La seva propietària, la Fundación Wikimedia, ha anunciat acords amb els gegants tecnològics Microsoft, Meta i Amazon perquè paguin per accedir a la seva vasta col·lecció d’articles i puguin utilitzar-los per entrenar els seus models d’intel·ligència artificial.
Les tres companyies i dues start-ups més amb cada vegada més protagonisme en el camp de la IA, Perplexity i Mistral AI, s’han unit «durant l’últim any» a Wikimedia Enterprise, una iniciativa activada el 2021 que permet obrir els seus continguts en el sector tecnològic a canvi d’una quota econòmica. Google en forma part des del 2022. Curiosament, l’organització sense ànim de lucre no ha aconseguit tancar un acord amb OpenAI, la creadora de ChatGPT.
Amb 65 milions d’articles en més de 300 idiomes, Viquipèdia és crucial per entrenar els grans models de llenguatge que donen forma a l’anomenada IA generativa. Els gegants de Silicon Valley han estat recopilant aquest contingut, obert a internet, de forma gratuïta. Aquest accés ha disparat els costos en servidors de la Fundació Wikimedia, que depèn de les donacions i del treball d’uns 250.000 editors voluntaris per mantenir-se a la superfície.
Negoci sostenible
Conscient d’aquest problema, l’organització va activar Wikimedia Enterprise, un producte empresarial que ofereix una versió «adaptada» per agilitar aquest treball a les companyies tecnològiques. «Rebem sol·licituds de funcions, creem característiques i funcionalitats, i mirem d’estructurar les dades de manera que s’adaptin a les necessitats d’aquestes empreses», ha indicat Lane Becker, director sènior d’ingressos de la Fundació Wikimedia en declaracions a ‘The Verge’.
Els acords anunciats públicament avui obren la porta a una important font d’ingressos per a la propietària de Viquipèdia, una recaptació que li permet redirigir aquests fons a altres projectes de coneixement compartit en línia i a establir un negoci més sostenible.
- Robatori llampec a Girona: uns encaputxats s'enduen uns 90 mòbils en dos minuts
- Enxampen a aquest famós actor saquejant cotxes amb el seu germà
- Alliberen un nen de dos anys que s'havia quedat tancat dins d'un cotxe a Girona
- Una família intenta recuperar uns terrenys del rebesavi a Palau-saverdera, però s'hi troba un abocador ple de deixalles
- Un camió carregat d’electrodomèstics surt de la via i bolca a l'N-IIa a Sant Julià de Ramis
- L’Estat frena el Sector Sud de Salt i bloqueja el nou Trueta
- «Una bona idea per matar algú és dur-lo a passejar a un penya-segat»
- Llancen una butaca pel balcó al centre de Girona