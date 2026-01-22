El Tamagotxi fa 30 anys: descobreix com es commemora aquesta mascota virtual
Va aparèixer als anys 90 i va triomfar entre nens i adults
EFE
Aquest 2026 se celebren els trenta anys de l'aparició del Tamagotxi, la mascota virtual pixelada més popularitzada de la història dels 90. Des del seu llançament ja s'han venut més de 100 milions de dispositius. Aquest mes de gener s'ha fet una exposició itinerant a Tòquio per commemorar-lo.
Jugar, alimentar i netejar els excrements d'una mascota digital va ser la fórmula d'èxit que va portar aquestes joguines amb forma d'ou a la fama mundial, convertides ara en una icona de la nostàlgia col·lectiva entre un arsenal de col·laboracions, alhora que nous models actualitzats tecnològicament continuen arribant a les joguines.
Com el primer acte commemoratiu d'aquestes tres dècades d'història, el capitalí Museu de Roppongi ha obert avui les portes a la mostra 'Tamagotxi Grand Exhibition', una exposició itinerant que continuarà per les ciutats japoneses de Nagoya, Mito i Osaka.
Un viatge nostàlgic a l'interior de Tamagotxi
L'exposició proposa al visitant traslladar-se a l'interior d'un Tamagotxi, recorrent el seu món pixelat a través d'instal·lacions immersives, amb pantalles i espais que recorden l'experiència de cuidar la mascota digital.
El recorregut explora l'evolució tecnològica i visual de la joguina, des dels primers models monocroms fins als dispositius actuals amb connexió wifi, imatges a color, comunicació per infrarojos o pantalla tàctil.
A més, l'aniversari se celebra amb models exclusius d'edició limitada dissenyats pel director creatiu i artista japonès Mitsuhiro Higuchi, que presenten la seva característica closca d'ou en forma de "capa geològica" acolorida, com a símbol de les tres dècades de vida i èxit de la joguina, segons l'organització.
Un fenomen mundial
Tamagotxi va sortir a la venda al Japó el novembre del 1996 i es va convertir en un èxit social immediatament, amb escassetat d'estoc i més de 10.000 consultes diàries de consumidors que no aconseguien adquirir aquest dispositiu durant els primers mesos.
La seva expansió internacional també va ser ràpida i, en només vuit mesos, la joguina va assolir les deu milions d'unitats venudes, una xifra rècord en un sector on un milió ja es considerava un gran èxit comercial.
Des de llavors, l'empresa Bandai ha llançat 38 models diferents i ha superat els 100 milions de dispositius venuts en l'àmbit mundial, amb més de la meitat de les vendes concentrades fora del Japó, segons les últimes dades de l'empresa.
El ressorgiment del Tamagotxi
Després de diversos alts i baixos, la saga viu actualment el seu quart gran auge, segons va afirmar l'empresa, impulsat per la reedició del Tamagotxi Original, col·laboracions amb marques de moda i una forta connexió amb la nostàlgia dels que van créixer als anys noranta.
El ressorgiment actual de Tamagotxi s'emmarca en l'auge de l'anomenat 'Heisei Retro', una tendència que recupera l'estètica, els objectes i la cultura popular japonesa de finals dels noranta i principis dels dos mil, en un exercici de nostàlgia per una època que va viure el pas entre l'analògic i el digital.
Impulsat de forma inesperada per la coneguda com a Generació Z, aquest fenomen ha tornat protagonisme a icones com el Tamagotxi, els Pokémon o els telèfons plegables, que ara s'incorporen com a accessori, col·locant-lo en bosses i roba, i dotant-los d'un nou significat més enllà de la joguina.
