Descobreix les novetats trencadores que portarà iPhone aquest 2026-2027
Nous models i noves funcionalitats
Mariona Carol Roc
Apple sempre actualitza els seus dispositius per tal de fer-los més moderns i adaptats a les necessitats dels seus usuaris. Així doncs, tens ganes de conèixer una de les seves últimes novetats?
Les filtracions sobre la futura família iPhone 18 no només avancen canvis tècnics, sinó un gir estratègic profund que podria redefinir completament la gamma alta de la companyia.
Si els informes són correctes, el disseny, el calendari de llançaments i la jerarquia interna dels models estan a punt de transformar-se.
Una revolució visual: el sensor Face ID desapareix
La sorpresa més gran recau en els iPhones 18 Pro i 18 Pro Max.
Les filtracions apunten que Apple hauria aconseguit finalment ocultar els sensors de Face ID sota la pantalla, un avenç que fa anys que persegueix.
Això permetria reduir la Dynamic Island -és a dir, l'àrea al voltant de la càmera frontal i els sensors de Face ID on es mostren les alertes i notificacions- a un simple orifici per a la càmera frontal, que fins i tot podria desplaçar-se cap a una cantonada.
Un frontal més auster
El resultat seria un frontal gairebé completament clar, cosa que no veiem des del 2017, quan es va produir el salt al 'notch', és a dir, a la píndola que acull el visor de la càmera frontal.
Pel que fa a les pantalles, tota la gamma, inclosos els models estàndard, faria el salt definitiu als 120 Hz -és a dir, el temps que triga a actualitzar-se la pantalla, en aquest cas, 120 vegades per segon-, trencant amb l'estratègia d'Apple de reservar aquesta fluïdesa per als models Pro.
L'iPhone 18 Pro Max creixeria lleugerament fins a les 6,86 polzades, mentre que l'iPhone 18 Pro i l'iPhone 18 estàndard es quedarien a 6,27. L'iPhone Air 2, per part seva, apostaria per un panell de 6,55 polzades en un cos ultraprim.
Un calendari que trenca amb la tradició
Potser el canvi més inesperat no és el disseny, sinó el quan es produirà.
Segons els experts, Apple estaria preparant un llançament dividit:
- Els iPhone 18 Pro, 18 Pro Max i l'esperat iPhone Fold arribarien a finals del 2026.
- L'iPhone 18 estàndard i una possible variant 18e no veurien la llum fins a la primavera del 2027.
És un moviment sense precedents. Des de fa més d'una dècada, Apple presenta tota la família de nous mòbils al setembre.
Aquesta ruptura indica una prioritat clara: donar protagonisme al segment ultra-prèmium i a la tecnologia experimental, relegant els models bàsics a un segon pla temporal.
L'iPhone Air 2: el laboratori del futur plegable
L'informe també detalla el paper de l'iPhone Air 2, un dispositiu ultraprim que no seria només un exercici de disseny, sinó un banc de proves per al futur iPhone Fold.
L'enginyeria necessària per aconseguir un cos tan fi serviria com a base per a un plegable que, un cop tancat, no sigui gaire més gruixut que un iPhone convencional.
Apple utilitzaria l'Air 2 com a pont entre la gamma tradicional i la nova categoria de dispositius plegables.
Apple s'allunya de l'iPhone que coneixíem
Els canvis filtrats suggereixen que Apple està disposada a trencar amb elements que van definir l'iPhone durant anys:
- La Dynamic Island, que semblava destinada a quedar-se, desapareixeria als models Pro.
- El llançament unificat del setembre quedaria enrere.
- La diferència entre models estàndard i Pro s'estrenyia en aspectes clau com la fluïdesa de pantalla.
- El plegable i l'ultraprim indicarien la nova direcció de la marca.
Apple vol tornar a sorprendre en un mercat que es començava a tornar previsible, fins i tot si això implica dir adeu a l'estètica i al calendari que han acompanyat l'iPhone durant més d'una dècada.
Com es diferencia l'iPhone 18 dels models anteriors
En comparació dels iPhones 15 i 16, l'iPhone 18 introdueix canvis que trenquen amb la continuïtat habitual d'Apple.
Per exemple, els models estàndard mai no havien tingut pantalles de 120 Hz, cosa que ara es generalitza. També desapareix la Dynamic Island als models Pro, un element que Apple havia defensat com a senyal d'identitat des del 2022.
Davant els Pro de generacions recents, l'iPhone 18 Pro destaca pel seu frontal gairebé completament net gràcies al Face ID sota pantalla, un salt comparable a què va suposar el 'notch' al seu dia. A més, les pantalles creixen lleugerament, reforçant la sensació de renovació.
L'iPhone Air 2, per la seva banda, es distancia dels models Plus actuals: no busca ser gran, sinó extremadament prim, posicionant-se com el precursor del plegable i no com un simple model més gran.
