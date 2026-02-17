Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Microsoft va caure en la borsa un 10% per la inversió en IA

Els inversors no ho tenen clar

Què està passant amb Microsoft?

Carles Planas Bou

Fa unes setmanes, Microsoft va caure un 10% en la borsa. Això va ser conseqüència de la incertesa per part dels inversors, referent a l'elevat cost dels sistemes d'intel·ligència artificial que es volen construir.

La companyia tecnològica capitanejada per Satya Nadella, la quarta més valuosa del món, va perdre fins a 357.000 milions de dòlars en capitalització borsària, la caiguda diària més gran de la seva història i la segona més gran de qualsevol empresa dels Estats Units.

Els beneficis registrats l'any passat van ser de 38.500 milions de dòlars, un 60% més que el 2024, i van superar així les expectatives de Wall Street. Azure, el seu negoci al núvol, vital per a la IA, també va créixer un 39%.

Inversió a IA sense retorn?

Aleshores, què explica la seva sagnia borsària? Tot i que els resultats de Microsoft són bons, molts inversors han venut les seves accions preocupats per la possibilitat que la mastodòntica inversió de la companyia en centres de dades no obtingui un retorn amb la comercialització de serveis d'IA generativa, un negoci que no està registrant grans guanys.

Microsoft va aprofitar la seva aliança amb OpenAI, la creadora de ChatGPT, per catapultar-se com a empresa més valuosa del món. No obstant això, aquesta dependència —representa el 45% de la cartera de comandes al núvol— també podria suposar riscos. La start-up liderada per Sam Altman lidera el mercat dels xatbots, però el seu negoci no és gens clar. Fins al 2030, quan preveu obtenir beneficis, OpenAI podria tenir pèrdues operatives de més de 74.000 milions, segons documents financers interns obtinguts per The Wall Street Journal. Això, sumat al sorpasso de models com Gemini (Google) o Claude (Anthropic) en diverses tasques, fa que tant Microsoft com OpenAI tinguin cada cop més pressió per justificar les seves inversions en infraestructura computacional.

Tot i això, Microsoft ha anunciat que continuarà destinant grans sumes de diners a aquest fi. En el seu darrer trimestre, va destinar 7.500 milions de dòlars a augmentar la capacitat dels seus data centers, un augment del 65% respecte a l'any anterior. L'empresa assegura que hi ha més demanda que oferta, cosa que persistirà durant el 2026.

Les noves funcionalitats del ChatGPT

ChatGPT i Microsoft / ChatGPT

I la competència?

L'últim any, la capitalització borsària de Microsoft ha crescut només un 4,46%, lluny d'altres gegants tecnològics com Alphabet, matriu de Google (+67,13%), NVIDIA (+54,44%), Apple (+8,71%) o Meta, matriu de Facebook i Instagram (+7,4). En els darrers sis mesos, però, Microsoft ha caigut un 15,54%, mentre que els seus rivals presenten números en verd. Aquesta divergència il·lustra com l'escepticisme dels inversors amb la IA no s'aplica a totes les companyies de la mateixa manera.

L'aposta de Microsoft per la IA té altres efectes col·laterals. Segons documents interns als quals ha accedit The New York Times, la firma presidida per Brad Smith ha passat de prometre que reduiria l'ús d'aigua destinada a refrigerar els seus servidors informàtics a preveure que en duplicarà el consum per al 2030, també en llocs amb escassetat hídrica o sequera.

