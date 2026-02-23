La IA al treball estalvia “milers d’hores” i augmenta la productivitat: Jorge Valero ho té clar
A AEDAS Homes, 297 de 300 empleats ja fan servir intel·ligència artificial per automatitzar documents i consultar dades del negoci amb un sistema intern d’agents
La intel·ligència artificial (IA) ja no és només cosa d’equips tècnics. Segons Jorge Valero, director d’Aplicacions i Dades a AEDAS Homes, l’impacte real no s’ha de mesurar en acomiadaments, sinó en noves tasques que abans eren impossibles i en fer “més i millor” amb el mateix temps.
Beneficis: menys feina repetitiva, més capacitat
A la promotora, la IA generativa (com ChatGPT) s’utilitza per llegir i processar documentació tècnica sense haver d’entrenar el sistema per cada format. Això permet automatitzar processos que abans eren manuals i feixucs. Valero posa un exemple: van gestionar 5.000 notes simples vinculades a l’entrega de 5.000 habitatges, una tasca que abans feia una persona “a mà” i que ara s’automatitza, estalviant “milers d’hores”.
Un sistema d’agents que executa tasques reals
L’empresa també ha creat Max, un punt d’entrada únic basat en models com Gemini, que deriva consultes a uns 15 subagents connectats als sistemes interns. Serveixen per fer tasques com càrrega de factures, consultes sobre vendes o seguiment de leads.
Pors i resistències: per què hi ha gent que no la vol
Tot i els avantatges, la por a la IA existeix: acomiadaments, pèrdua de control, errors, privacitat de dades i la sensació de quedar-se enrere si no es domina la tecnologia. Per això Valero defensa que la clau és formar els equips: “la feina ja no és escriure, sinó supervisar”.
