Torna el clàssic més esbojarrat de la T.I.A.: El sulfato atómico ressuscita en digital i salta (per fi) a consoles

Mortadel·lo i Filemó són molt més que dos personatges: són un símbol del còmic popular d’Ibáñez, humor per a generacions i un univers de gags que forma part de la memòria col·lectiva

Les aventures del duet, en format digital

Les aventures del duet, en format digital / CEDIDA

Abril Benítez

A finals dels noranta, quan les aventures gràfiques de punta i clica eren a l’ordre del dia, va arribar El sulfato atómico, adaptant la historieta original de 1969. No era un prodigi tècnic, però va connectar amb el públic per l’humor físic, el ritme de disbarats i l’esperit clàssic de recórrer escenaris, parlar amb personatges, combinar objectes i resoldre puzles a base d’observació i prova-error.

A més, va obrir camí a altres títols interactius del duet a PC, consolidant la idea que Mortadel·lo i Filemó també funcionava en format videojoc.

Què porta de nou la reedició digital

La gran novetat és el “com” i l'“on”: el joc torna amb distribució oficial, sense dependre de còpies antigues ni instal·lacions complicades, i per primera vegada es pot jugar en consoles.

No és un remake: respecta l’original, però hi afegeix extres habituals en reedicions actuals, com:

  • Opcions de visualització
  • Una galeria amb material addicional
  • Textos en castellà, anglès, alemany i japonès
  • I es manté el doblatge en castellà, molt recordat pels jugadors d’aquella època

De què va l’aventura

Tot gira al voltant del sulfato atómico, un repel·lent que acaba fora de control. Els agents entren en acció per seguir la pista de l’esprai, recuperar-lo i tancar el cas entre gags i situacions absurdes.

Un avís honest: com que es conserva el disseny de finals dels 90, pot aparèixer el típic pixel hunt (haver de trobar punts interactius molt petits). Forma part del “lot nostàlgia”.

Com accedir-hi i en quines plataformes està disponible

La reedició es pot trobar en PC i en consoles: Nintendo Switch (inclosa Switch 2), PS4, PS5, Xbox One i Xbox Series X|S.

