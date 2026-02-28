Ultimàtum europeu a X: Espanya lidera la mà dura contra Musk
Una enquesta de YouGov assenyala que el 78% vol més mesures contra X i el 50% donaria suport a prohibir-la si continua vulnerant la privacitat i la transparència europees
Segons l’enquesta de YouGov, Espanya és el gran país de la Unió Europea més partidari d’endurir la resposta contra X (l’antic Twitter), propietat d’Elon Musk.
- El 50%: dona suport a la prohibició de X a la UE si es nega a complir la legislació comunitària sobre privacitat i transparència.
- El 78%: exigeix “mesures addicionals” si no corregeix les infraccions que li atribueix la Comissió Europea.
El context clau és la sanció del 4 de desembre, quan X va rebre una multa de 120 milions d’euros per un “disseny enganyós” i una “manca de transparència” que vulnerarien la Llei de Serveis Digitals (DSA).
Pel que fa al detall polític a Espanya, el suport a actuar contra X varia segons el vot:
- Sumar: 93%
- PSOE: 87%
- PP: 75%
- Vox: 53%
- Altres partits: 81%
Rebuig a Europa i el debat de fons: privacitat o relació amb els EUA?
YouGov també va entrevistar 1.000 persones a Espanya i va ampliar el sondeig a Alemanya, França, Itàlia i Polònia. En aquests països:
- El 47%: apostaria per vetar X (lleugerament per sota d’Espanya).
- El 70%: demana noves mesures si la plataforma no compleix.
El sondeig també reflecteix diferències ideològiques: entre l’extrema dreta hi ha menys suport a sancionar X. A Alemanya, un 41% dels votants d’Alternativa per Alemanya (AfD) rebutja prendre mesures contra la xarxa social. A França, una majoria de seguidors de Marine Le Pen sí que avala la mà dura, però amb un percentatge inferior al dels votants d’Emmanuel Macron.
I hi ha un altre indicador revelador sobre prioritats:
- A Espanya, el 64% creu que és més important que Europa protegeixi la privacitat i la seguretat digital que no pas la relació amb els Estats Units.
- Alemanya: 70%
- França: 73%
La lectura política l’empeny també la societat civil: Ava Lee, directora executiva de People vs. Big Tech (coalició internacional que va encarregar l’enquesta), afirma que “els europeus estan cansats d’advertiments buits” i que X ha tingut oportunitats per complir la llei, però no ho ha fet.
