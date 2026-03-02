El Mobile dels robots instal·la la IA en la nostra vida quotidiana
Barcelona es converteix en l’aparador mundial de la robòtica en un MWC que mostrarà com humanoides cuiden malalts, acoblen cotxes o porten maletes / El salt físic de la IA irromp en hospitals, aeroports i fàbriques
Pilar Enériz
Quan arriba als 20 anys de vida a Barcelona, el Mobile World Congress 2026 (MWC) canvia d’eix: la innovació ja no cap en un dispositiu, camina per la fira. Els robots prenen el protagonisme i Barcelona es converteix en el seu laboratori europeu. Des d’avui i fins dijous Fira Barcelona mostrarà el gran salt tecnològic de l’any: els robots deixen de ser un espectacle per convertir-se en un ofici. Els hospitals, les fàbriques i els aeroports adopten un nou enfocament que fa que la intel·ligència artificial s’instal·li definitivament en el nostre dia a dia.
Per primera vegada, l’atenció no l’acaparen de manera prioritària els mòbils ni les xarxes ultraràpides, sinó els robots que ja treballen entre nosaltres. La intel·ligència artificial abandona el núvol per fer-se física, visible. Ara obre portes, entrega medicines i transporta equipatges. En tot just cinc anys, la robòtica ha passat del laboratori al dia a dia, i Barcelona es converteix en el seu gran aparador europeu.
Fa un lustre, veure un humanoide era una curiositat de fira. Avui aquesta imatge pertany al passat. La revolució es recolza en tres pilars clars: xarxes de baixa latència que permeten reacció immediata, una IA capaç de comprendre gestos i emocions, i hardware més barat que obre l’automatització a qualsevol empresa.
La robòtica no arriba sola, però sí amb més força. Davant els mòbils plegables, la promesa del 6G o els avenços en pagaments invisibles, els robots simbolitzen una cosa més profunda: el pas del discurs digital a la utilitat tangible. Si la resta d’innovacions encara depenen de les pantalles, la robòtica es toca, es mira i es mesura en productivitat. És el canvi de paradigma que defineix el to de l’MWC26: tecnologia que deixa d’entretenir per començar a treballar.
"Barcelona és l’aparador del salt físic de la intel·ligència artificial", resumeix un portaveu del congrés. La frase concentra l’esperit de l’esdeveniment congressual: la IA que abans responia al núvol ara sosté safates, revisa turbines o avisa el metge abans que arribi la urgència.
Conviure amb robots
En hospitals, els humanoides de servei ja es preparen per acompanyar pacients i reparteixen medicació. En fàbriques, braços robòtics inspeccionen peces i redueixen rebutjos amb precisió constant. En aeroports, plataformes autònomes gestionen maletes amb independència. En llocs com el Clínic, la robòtica assistencial ja detecta anomalies abans que el pacient aixequi la mà. No són utopies: són rutines que s’implanten gradualment.
L’MWC26 mostra com aquestes peces encaixen. Robots de logística, manteniment o anàlisi de dades operen coordinats en entorns reals. Aquesta integració converteix la robòtica en el gran titular del congrés: el pas de l’experiment al teixit productiu.
Davant uns mòbils cada vegada més plegables i unes xarxes més veloces, la robòtica concentra l’atenció perquè encarna l’autèntic gir: el virtual es fa tangible. Els llançaments de la telefonia apunten cap al futur; els robots el tornen al present. La novetat ja no enlluerna per la seva mida o la seva resolució, sinó per la seva capacitat d’actuar sense dependre d’una ordre humana.
Tecnologia amb empremta
Aquest gir, més cultural que tècnic, marca el final d’una etapa. Ja no celebrem la connexió, celebrem la substitució: la tecnologia que es mou sola, que pren decisions i redefineix la noció de treball. És el territori on es barreja fascinació i desconfiança, on el futur ja no espera la nostra autorització.
Als passadissos de Fira Gran Via apareix durant aquests dies un nou to: menys brillantor de pantalla, més conversa sobre eficiència, límits i responsabilitat. Fins a quin punt delegarem les nostres decisions Què significa confiar en una màquina que no es cansa ni dubta El debat passa el moment com un símbol del temps que ve: ja no discutim el que la tecnologia promet, sinó el que la tecnologia exigeix.
L’MWC26 representa, potser sense pretendre-ho, el tancament de l’era del consum digital. El futur ja no es mesura en polzades ni en megapíxels, sinó que es fa en productivitat i convivència. La intel·ligència artificial té cos, i això la fa política. Barcelona, que durant dues dècades va simbolitzar l’expansió del mòbil, consagra ara la seva reinvenció: de ciutat connectada a ciutat encarnada. I aquest podria ser el seu millor llegat europeu. Perquè si alguna cosa demostra aquest congrés és que el futur ja no cap en una pantalla: camina, observa i ens torna la mirada.
Capital de la robòtica
La capital catalana té el privilegi de consolidar-se com a capital europea de la robòtica pràctica, el punt on tecnologia, ocupació i innovació conflueixen. "Els robots han deixat de prometre, ara treballen". I la gran diferència és que ja ningú els veu com a raresa: formen part del paisatge.
