Windows 11 incorporarà a l’abril el nou mode Xbox per jugar amb comandament en pantalla completa
Microsoft desplegarà primer la funció en alguns mercats i la presenta com el primer pas per unir l’experiència de joc entre PC i consola
Aprofitant la seva presència a la Game Developers Conference (GDC) 2026, Microsoft ha explicat amb més detall com vol acostar l’experiència de joc de Xbox a Windows 11. La primera mostra serà una actualització prevista per a l’abril, que introduirà el nou mode Xbox en determinats mercats, tot i que encara no s’ha especificat quins. Aquesta funció oferirà una interfície de pantalla completa pensada per jugar amb comandament, però sense renunciar a l’estructura oberta de Windows. Segons la companyia, és una proposta semblant a la que ja aplica en dispositius portàtils com la ROG Xbox Ally, on es prioritza una experiència més directa i centrada en el joc.
El primer pas cap a Project Helix
Aquest nou mode no és una solució aïllada, sinó una avançada del que Microsoft vol aconseguir amb Project Helix, la seva aposta per integrar de manera més clara els ecosistemes de consola i PC. Durant la conferència, la firma ha insistit que vol facilitar als desenvolupadors una via més directa per portar els seus jocs a ordinadors, consoles i portàtils de joc. A més, ha confirmat que el futur maquinari de Xbox s’està desenvolupant conjuntament amb AMD, que muntarà un SoC personalitzat i que incorporarà tecnologies de nova generació vinculades a DirectX i FSR. També assegura que Project Helix representarà un salt important en traçat de raigs respecte a l’actual generació i que les primeres versions alfa del maquinari arribaran als desenvolupadors a partir del 2027.
Una experiència més unificada entre plataformes
Per a Microsoft, aquest moviment respon a una realitat evident: els usuaris ja juguen de manera natural en diferents plataformes i, per tant, considera que cada cop té menys sentit mantenir fronteres entre ordinadors tradicionals, consoles i dispositius portàtils. En aquest context, la companyia també recorda que continua avançant amb Play Anywhere, el sistema que permet accedir amb una sola compra a més de 1.500 jocs tant a consola com a PC. Ara bé, la firma encara no ha detallat si aquest nou mode de Windows 11 inclourà millores específiques de rendiment. En dispositius de la gamma ROG Ally, per exemple, es desactiven algunes funcions natives del sistema per alliberar recursos de maquinari, però en el cas de Windows 11 l’únic que s’ha confirmat per ara és aquesta nova experiència de pantalla completa adaptada al comandament.
Una nova porta d’entrada a l’oci
Més enllà de l’aspecte tècnic, Microsoft defensa que aquest mode ha de servir perquè l’usuari pugui passar fàcilment d’un entorn de feina a un espai pensat exclusivament per a l’oci i el joc. Tot i que la companyia ja n’ha avançat els conceptes principals, també ha deixat clar que anirà oferint més detalls a mesura que la funció es desplegui dins de Windows 11.
