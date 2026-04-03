Ràpida i precisa
Traducció al català en temps real amb auriculars: així funciona la nova eina de Google
Permet mantenir converses entre dues persones que parlen idiomes diferents, traduint en tots dos sentits
La funció 'Live Translate' de Google converteix els auriculars en un traductor en temps real, una eina molt útil per a quan ets en un altre país i no et pots comunicar amb la gent local, però també molt resolutiva professionalment per a aquells que treballen internacionalment.
Aquesta eina, que va començar a funcionar el 2025 per als dispositius Android, ja està disponible oficialment a iOS, segons han informat en un comunicat. Permet comunicar-se en temps real a través dels auriculars, amb suport per a més de 70 idiomes, facilitant així la connexió immediata entre persones de llengües diferents.
Quins auriculars cal fer servir?
Un dels seus avantatges principals és que ja no necessites auriculars específics perquè funciona amb la majoria d’auriculars Bluetooth. A més, fa servir intel·ligència artificial per intentar mantenir no només el significat, sinó també el to i el context de la conversa per evitar malentesos.
Per beneficiar-te dels avantatges del 'Live Translate' només has d’accedir a Google Translate des del mòbil, connectar els auriculars i, mentre una altra persona parla en un altre idioma, tu escoltes la traducció directament a les orelles. També permet mantenir converses entre dues persones que parlen idiomes diferents, traduint en tots dos sentits.
Entre les seves aplicacions més destacades, la traducció en directe ofereix noves possibilitats en l’àmbit personal. Per exemple, permet seguir converses —familiars i professionals— en altres idiomes amb total fluïdesa, també amb algunes llengües més locals, eliminant barreres que abans dificultaven la comprensió.
El català, una de les novetats
El català és un dels idiomes que estan disponibles a 'Live Translate', tant per a traducció de text com de veu, tot i que encara falta veure si s’ha incorporat al mateix nivell que altres llengües més utilitzades en l'àmbit global.
Google va llançar al novembre Gemini 3, el seu model d’intel·ligència artificial més avançat, que va marcar una nova era en la comprensió multilingüe, cosa que permet funcionalitats com aquesta.
"El model Flash Live 3.1, Gemini Live ofereix respostes més ràpides que el model anterior i pot seguir el fil de la conversa durant el doble de temps, mantenint la coherència del pensament durant sessions de pluja d’idees més llargues", expliquen a la seva pàgina web.
Planificar en la teva llengua materna
Destaca especialment per la incorporació immediata del català, també del basc, juntament amb altres 30 idiomes, com a llengües natives per al funcionament del sistema, ampliant significativament la seva accessibilitat i utilitat per a una comunitat més diversa.
La incorporació del català no només és un avenç en la diversitat lingüística, sinó que també potencia l’ús de la IA en contextos locals i culturals específics, permetent a usuaris i desenvolupadors crear, aprendre i planificar en la seva llengua materna amb gran precisió i naturalitat.
