La fam energètica de la IA encén les alarmes: els centres de dades poden passar per davant dels habitatges
El Regne Unit estudia donar prioritat elèctrica a aquestes instal·lacions mentre creix la por que la pressió sobre la xarxa freni noves promocions de pisos
La intel·ligència artificial no només està transformant la tecnologia. També està obrint un nou front sobre el consum d’energia i d’aigua. El problema és que l’expansió dels centres de dades, imprescindibles per alimentar els sistemes d’IA, exigeix una quantitat enorme d’electricitat per funcionar i refrigerar-se. Al Regne Unit, aquest debat ha esclatat amb força perquè el govern planteja que els projectes vinculats al creixement econòmic i a la creació de llocs de treball, com aquests complexos tecnològics, puguin tenir prioritat per connectar-se a la xarxa elèctrica. Això ha fet saltar les alarmes en altres sectors, especialment en el de l’habitatge, que tem quedar relegat en la cursa per accedir a una infraestructura que ja comença a anar al límit.
Segons el sistema actual britànic, qualsevol nova infraestructura, des d’un hospital fins a una promoció immobiliària, ha d’entrar en una llista d’espera per obtenir connexió elèctrica. Però aquesta cua s’ha disparat. Només durant el primer semestre del 2025 va créixer un 460%, sobretot per l’augment dels centres de dades. La BBC ha informat que la proposta del govern britànic obriria la porta a saltar-se aquesta espera als projectes considerats estratègics. El ministre d’IA, Kanishka Narayan, defensa que aquestes reformes permetrien accelerar inversions i “aprofitar el potencial de la IA” per construir una Gran Bretanya més pròspera i justa. Al mateix temps, el regulador energètic Ofgem ja havia advertit al novembre que la pressió sobre la xarxa superava totes les previsions i, a més, havia detectat que una part dels projectes en espera tenien un component especulatiu, sense finançament ni permisos suficients per convertir-se en realitat.
L’habitatge, en segon pla
La gran crítica arriba des de la Federació de Constructors d’Habitatges (HBF), que considera que deixar fora els nous pisos de les infraestructures prioritàries equival, en la pràctica, a una moratòria encoberta de noves construccions. El seu director executiu, Steve Turner, ha denunciat que resulta frustrant que, en plena crisi de l’habitatge, les polítiques públiques acabin afavorint abans centres de dades d’alt consum que no pas llars energèticament eficients per a les famílies. Segons Turner, si no es canvia el criteri, es consolidarà una “moratòria de facto” en les zones amb menys capacitat de xarxa.
Aquesta tensió ja es nota sobre el terreny. L’Assemblea de Londres va advertir al desembre que en algunes àrees de la capital això ja està passant. El seu comitè de Planificació i Regeneració va informar que projectes de nous habitatges a l’oest de Londres s’havien hagut d’endarrerir perquè la xarxa havia arribat al màxim de capacitat. En paral·lel, els centres de dades continuen guanyant pes institucional: el govern els ha catalogat com a infraestructura nacional crítica, fet que dificulta que els organismes locals els puguin bloquejar.
Un model que pot tensionar encara més la xarxa
Actualment, al Regne Unit hi ha prop de 500 centres de dades, repartits arreu del país, que sostenen serveis quotidians com les transaccions bancàries, l’emmagatzematge digital o els jocs en línia. Ara mateix ja representen aproximadament el 2% de la demanda elèctrica nacional, però la previsió és que aquesta xifra creixi amb força. Segons l’operador de la xarxa, la demanda elèctrica associada a aquests equipaments es podria multiplicar per sis d’aquí al 2050.
El debat, per tant, ja no és només tecnològic. És també econòmic, urbanístic i social. La gran pregunta és fins a quin punt la cursa per desplegar més IA acabarà tensionant recursos bàsics i deixant en segon terme necessitats tan elementals com construir habitatges o garantir una xarxa elèctrica equilibrada a ciutats com Londres.
