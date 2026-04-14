Cada canvi de mòbil provoca una greu conseqüència en el medi ambient
Actualment, hi ha més d'un 75% d'escombraries electròniques
Els telèfons mòbils s'han convertit en un indispensable per a nosaltres. Quantes persones heu vist sense el telèfon mòbil a sobre?
Els ciutadans canvien de mòbil, de mitjana, cada dos o tres anys. Un comportament que de vegades acaba impactant comunitats i ecosistemes sencers, no només per les emissions que es generen durant el seu període de fabricació, sinó també pels residus que moltes vegades acaben en abocadors sense el reciclatge adequat.
Allau d'escombraries electròniques
Així ho ha explicat en declaracions a EfeVerde la responsable de marca de Back Market a Espanya, Marta Castillo, després que la companyia hagi llançat una campanya sobre l'abocador de residus electrònics de Dandora (Kenya).
Segons dades de l'empresa, el 2022 es van generar al voltant de 62 milions de tones d'escombraries electròniques i es preveu que aquesta xifra arribi als 82 milions el 2030, de la qual només el 22% dels residus electrònics es recullen i es recicla mitjançant els processos adequats.
En el cas concret dels mòbils, el 2025 es van enviar més de 1.125 milions d'unitats a tot el món, segons dades de la consultora IDC, amb una tendència a canviar de dispositiu cada dos o tres anys.
Més de 20 mòbils per persona
Aquest gest, canviar de dispositiu cada dos o tres anys, pot suposar que una persona que visqui 80 anys i tingui mòbil des dels 15, en tingui més de 20 al llarg de la seva vida, per la qual cosa la pregunta aquí, segons la responsable de Back Market, és què fem amb els que ja no fem servir.
«Hi ha més d'un 75% d'escombraries electròniques que, per tema de traçabilitat, de com estan fabricats aquests dispositius i com és de complicat separar les parts i reciclar-les, impedeix que ho siguin i acaben, en molts casos, en abocadors amb conseqüències molt nefastes per a la ciutadania i també per al planeta», assegura Castillo, que afirma que, en aquest àmbit, l'aposta és l'aposta.
Una solució que defensa també la responsable de Recursos Naturals d'Amigues de la Terra, Adriana Espinosa. Segons dades de l'organització ecologista, si s'augmentés la vida útil dels mòbils un any, es reduirien un 19% les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i s'estalviarien 66 milions de mòbils fins a l'any 2040.
En el cas d'Espanya, es podrien evitar 28 milions de tones de CO₂.
Els fabricants, al punt de mira
Tot i això, per a això seria necessari, en paraules de Castillo, que els fabricants assumissin la seva responsabilitat: «Els fabricants tenen la responsabilitat també respecte no només a la part de què passa amb aquests dispositius als abocadors, sinó també a la part de disseny i accessibilitat a la reparació».
Segons la seva opinió, les companyies no faciliten la reparació dels dispositius, amb dissenys de productes complexos, dificultats per accedir a les peces o als manuals de reparació, cosa que fa que per al consumidor «sigui una cosa molt difícil de gestionar».
Per la seva banda, Espinosa incideix que als fabricants els interessa el reemplaçament ràpid: «Aquests productes estan dissenyats perquè es quedin obsolets molt aviat, perquè es trenquin molt aviat, perquè deixin de funcionar i això ho veiem amb els mòbils […] Tenim una obsolescència programada al producte i després, quan es trenquen, no hi ha dret.
Per això, juntament amb la responsabilitat dels fabricants, des d'Amigues de la Terra també posen el focus al Govern, al qual exigeixen mesures per fomentar la reparació i allargar la vida dels dispositius.
I els ciutadans?
Espinosa considera que hi ha un important component de conscienciació ciutadana en aquest àmbit, en què els patrons publicitaris t'inciten al reemplaçament del producte «per aquesta moda que et generen ara que se t'ha quedat obsolet, encara que estigui en perfectes condicions».
Cosa que, des d'Amigues de la Terra estan intentant canviar mitjançant campanyes de sensibilització, encara que reconeix que «a hores d'ara, amb les circumstàncies actuals, serà molt difícil» o directament no compensarà reparar un mòbil en lloc de comprar-ne un de nou.
Per a la responsable de Back Market, la solució implica tenir consciència, facilitar l'accés a tecnologia de segona mà o recondicionar-la i transmetre el missatge que cal tenir un consum responsable.
«Jo crec que al final el missatge és que simplement la gent prengui consciència, s'exigeixi una responsabilitat per part dels fabricants i com a ciutadans hi ha alternatives», afirma Castillo, abans de cridar a «no caure en la temptació que un mòbil nou serà millor».
