La gran mentida de la privacitat a Internet: rebutges les cookies, però et rastregen igual
Una auditoria de webXray feta el març del 2026 en més de 7.000 webs de Califòrnia alerta que el sistema de consentiment falla massa sovint i que Google, Meta i Microsoft continuen col·locant rastrejadors fins i tot després de l’oposició de l’usuari
La privacitat a Internet fa anys que es ven com una qüestió de botons: acceptar, rebutjar, configurar. Però la realitat és molt més tèrbola. A Europa, el tractament de dades personals està emparat pel RGPD, a Espanya pel complement de la LOPDGDD, i en matèria de cookies i tecnologies similars la referència pràctica és la LSSI-CE interpretada per la guia de l’AEPD. Aquesta guia és clara: la informació sobre cookies s’ha de donar abans de fer-les servir, el botó de rebutjar ha d’estar al mateix nivell que el d’acceptar, i el consentiment ha de ser una acció afirmativa real, no el silenci ni continuar navegant. En teoria, doncs, la norma existeix i és exigent. En la pràctica, però, no sempre funciona com promet.
L’auditoria de webXray ho resumeix d’una manera incòmoda: en el 55% dels llocs analitzats es van instal·lar cookies publicitàries malgrat que l’opt-out; Google hi apareix amb una taxa de fallada del 86%, Microsoft del 50% i Meta també queda assenyalada perquè el seu codi de seguiment es carrega sense comprovar aquest senyal de privacitat. El mateix informe adverteix, a més, que molts banners de cookies no protegeixen de debò l’usuari. És a dir: la pantalla et demana permís, però el negoci de la publicitat personalitzada continua funcionant per darrere.
Quina llei ens protegeix i on hem de queixar-nos
La llei que t’empara, en el context europeu i espanyol, és sobretot el RGPD, la LOPDGDD i la normativa de cookies aplicada a través de la LSSI-CE i de la doctrina de l’AEPD. Si una web no respecta el rebuig, no informa bé o continua tractant dades sense base legal, tens dret a oposar-t’hi i a reclamar. L’AEPD explica que, si es tracta d’exercir drets davant una empresa —accés, oposició, supressió o retirada del consentiment—, primer t’has d’adreçar al responsable del tractament o al seu delegat de protecció de dades. Si ja tens proves d’un incompliment, també pots presentar directament una reclamació per via electrònica; i la mateixa Agència subratlla que la tramitació és més àgil quan s’hi aporten captures, indicis i documentació.
Per tant, si una pàgina et mostra un banner enganyós o et deixa rastrejar dades després d’haver dit que no, el més prudent és guardar captures del banner, de la política de cookies, de la data, del navegador utilitzat i, si pots, del domini afectat. Després, cal demanar explicacions al web o al seu DPD i, si no responen o la resposta és evasiva, elevar la queixa a la seu electrònica de l’AEPD. La norma existeix, sí; el problema és que sense control i sanció ràpida la protecció queda massa sovint en paper mullat.
Com desactivar el rastreig de Google, Meta i Microsoft pas a pas
- Google. A My Ad Center, Google permet desactivar els anuncis personalitzats i també decidir quina activitat pot utilitzar per perfilar-te. El camí oficial és: entra a My Ad Center → desactiva Personalized ads → ves a Manage Privacy → apaga Activity on sites and apps, YouTube History i Areas where you’ve used Google si no vols que aquestes dades s’utilitzin per personalitzar anuncis. Google admet que, quan desactives la personalització, els anuncis passen a basar-se en factors generals com l’hora, el context o el contingut que estàs veient.
- Meta. A Facebook i Instagram, la ruta passa per Accounts Center. Des d’allà pots entrar a Ad preferences i tocar dues peces clau: Activity information from ad partners, per impedir que Meta faci servir informació enviada per tercers per mostrar-te anuncis, i Activity off-Meta technologies, per desconnectar l’activitat que empreses i webs comparteixen amb Meta a través de píxels i altres eines. La mateixa companyia diu que a la UE també ofereix opcions de less personalized ads i una subscripció sense anuncis; però fins i tot en l’opció “menys personalitzada” continua utilitzant menys dades, no pas zero dades, amb elements com l’edat, la ubicació, el gènere i la interacció amb anuncis.
- Microsoft. Microsoft centralitza aquest control a la seva pàgina de privacy del compte. El pas és: entra a account.microsoft.com/privacy/third-party-ads o a la pàgina de Personalized ad settings → desactiva l’opció de compartir dades per a anuncis personalitzats. Microsoft també adverteix que, si no tens la sessió iniciada, l’opt-out es conserva mitjançant una cookie al dispositiu durant sis mesos o fins que esborris les cookies del navegador. Això vol dir que, si neteges cookies, hauràs de repetir el procés.
I aquí hi ha la clau del problema: desactivar el rastreig no equival necessàriament a desaparèixer del radar. Google deixa clar que aquests controls afecten sobretot la personalització d’anuncis, no totes les recomanacions ni tots els tractaments possibles; Meta reconeix que la seva opció “menys personalitzada” continua fent servir certa informació; Microsoft basa part de l’opt-out en una cookie que es pot perdre; i l’auditoria de webXray sosté que, fins i tot amb senyals de rebuig activats, moltes webs continuen col·locant cookies de seguiment. Dit d’una altra manera: el sistema et dona eines, però el mercat de la dada continua buscant escletxes. I massa vegades les troba.
