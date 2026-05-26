El senzill truc amb una moneda que promet millorar el senyal WiFi a tota la casa
S’ha fet viral la idea de posar una moneda sobre el router per ampliar la cobertura, però els experts avisen que pot provocar l’efecte contrari
El router s’ha convertit en un dels aparells més importants de casa. En depenen el mòbil, l’ordinador, la televisió, les videotrucades, el teletreball i fins i tot molts dispositius intel·ligents. Per això, quan el WiFi falla, hi ha microtalls o el senyal no arriba bé a totes les habitacions, qualsevol solució ràpida sembla temptadora.
Una de les últimes idees que s’ha fet viral a les xarxes és tan senzilla com sorprenent: posar una moneda sobre el router. Segons alguns usuaris, el metall podria actuar com una mena de reflector i redirigir les ones cap a zones de la casa on el senyal arriba més feble.
Un truc viral, però sense base clara
La teoria sona curiosa, però els especialistes en telecomunicacions són prudents. No hi ha cap evidència sòlida que col·locar una moneda sobre el router millori realment la cobertura del WiFi. De fet, posar objectes metàl·lics a prop de l’aparell pot generar interferències o alterar el senyal de manera imprevisible.
El metall pot reflectir o bloquejar ones electromagnètiques, però això no vol dir que una moneda petita sigui capaç d’amplificar la connexió d’una manera útil. En alguns casos, fins i tot podria empitjorar el rendiment, sobretot si queda a prop de les antenes o si tapa part de la ventilació.
També cal tenir en compte que els routers necessiten dissipar calor. Cobrir-los amb objectes, col·locar-los dins d’un moble tancat o envoltar-los de decoració pot provocar sobreescalfament, reduir-ne el rendiment i escurçar-ne la vida útil.
On has de posar el router perquè funcioni millor?
La ubicació és molt més important que qualsevol truc casolà. El router hauria d’estar en un punt elevat, obert i tan cèntric com sigui possible dins de l’habitatge. Si es col·loca a terra, darrere la televisió, dins d’un armari o en un racó, és més probable que el senyal arribi amb dificultats.
També convé mantenir-lo lluny de microones, telèfons sense fil, altaveus, miralls, parets gruixudes, grans superfícies metàl·liques i electrodomèstics. Tots aquests elements poden interferir o debilitar la connexió.
Un altre consell útil és orientar bé les antenes, si el router en té d’externes. En habitatges de diverses plantes, pot ser convenient provar diferents posicions fins a trobar la que ofereix millor cobertura.
Quan cal un repetidor o una xarxa mesh?
Si el problema és que la casa és gran, té moltes parets o el router està lluny de les habitacions on es fa servir internet, potser no n’hi ha prou amb canviar-lo de lloc. En aquests casos, pot ser millor instal·lar un repetidor WiFi, un punt d’accés o una xarxa mesh, que reparteix la connexió de manera més estable per tota la llar.
També pot ajudar reiniciar el router de tant en tant, actualitzar-ne el firmware si l’operadora ho permet i comprovar si hi ha massa dispositius connectats alhora. En alguns casos, canviar de banda —de 2,4 GHz a 5 GHz, o a l’inrevés— pot millorar la connexió segons la distància i els obstacles.
La moneda pot semblar un truc fàcil i barat, però no és la solució més fiable. Si el WiFi va malament, és molt més efectiu revisar la ubicació del router, evitar obstacles, reduir interferències i valorar un amplificador o sistema mesh si la cobertura continua sent insuficient.
