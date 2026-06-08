Conferència anual
Apple presenta avui totes les seves novetats en IA: segueix aquí la WWDC 2026 en directe
El gegant tecnològic anunciarà l’iOS 27, el nou sistema operatiu d’iPhone, iPad, Mac i altres dispositius, així com un redisseny de Siri potenciat gràcies als models d’intel·ligència artificial de Google i OpenAI
Carles Planas Bou
Apple dona avui el tret de sortida a la WWDC 2026, la seva esperada conferència mundial de desenvolupadors en què el gegant tecnològic presenta totes les seves novetats en programari.
La keynote que arrenca aquest dilluns serà l’última de Tim Cook com a director executiu de la icònica marca de la poma mossegada. L’actual cap de hardware de la firma, John Ternus,ocuparà el seu lloc el setembre que ve.
Aquí pots seguir en directe la conferència:
Nova Siri
No obstant, tots els ulls estaran posats en l’esperada nova versió de Siri, l’assistent virtual integrat als seus productes. Apple va anunciar el 2024 que utilitzaria la intel·ligència artificial per potenciar el seu majordom digital, però el canvi mai va arribar. L’empresa s’havia quedat enrere en la frenètica carrera pel domini d’aquesta tecnologia.
Ara, i gràcies a acords estratègics amb Google i OpenAI —creadora de ChatGPT—, Apple ha redissenyat Siri per vitaminar-lo amb IA. El nou assistent podrà interactuar amb l’usuari com un xatbot, però també entendre el context del que apareix en pantalla o operar com un agent que executa accions dins de les aplicacions.
Segueix la presentació en directe
A partir de les 19:00 de la tarda (hora espanyola), la segona companyia més valuosa del planeta inaugurarà una conferència que s’allargarà fins dijous i en la qual també presentarà iOS 27, l’última actualització del sistema operatiu que és el cor de productes com els mòbils iPhone, les tauletes iPad o els ordinadors Mac. Aquesta versió continuarà transformant l’experiència dels usuaris amb els seus dispositius gràcies a una integració més gran de la IA.
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