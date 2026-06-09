El retorn més terrorífic de Michael Myers: «Halloween The Game» ja posa data al malson
El joc arribarà el setembre del 2026
Michael Myers torna disposat a sembrar el pànic, però aquesta vegada no ho farà només al cinema. «Halloween The Game» ha mostrat el seu mode història durant el Future Games Show i ha deixat clar que vol portar els jugadors directament al cor del malson que va marcar la nit de Halloween del 1978.
El nou videojoc de terror desenvolupat per IllFonic, coeditat per Gun Interactive i creat en col·laboració amb Compass International Pictures i Further Front, reconstruirà alguns dels moments clau de l’origen de Michael Myers. La història arrencarà amb la seva fugida del sanatori Smith’s Grove i avançarà fins als fets que desemboquen en la nit més fosca d'Haddonfield, l’escenari mític de la pel·lícula original de John Carpenter.
El mode per a un jugador permetrà encarnar The Shape, el nom amb què també es coneix Michael Myers, al llarg de sis capítols. El joc combinarà localitzacions conegudes pels fans de la saga amb altres espais nous, sempre dins d’una versió d'Haddonfield inspirada en el clàssic del terror. A més, el relat estarà acompanyat per la narració del doctor Sam Loomis, una de les figures més vinculades a la història del personatge.
La campanya també promet explicar l’origen d’alguns dels elements més icònics de Michael Myers: la roba, la màscara blanca i el ganivet de cuina. Tot plegat servirà per reconstruir el naixement del monstre abans que la seva figura es convertís en una de les més temudes del cinema de terror.
Però «Halloween The Game» no es limitarà a copiar escenes de la pel·lícula. La proposta vol que cada jugador decideixi com actuar: assetjar les víctimes, esperar el moment adequat, aprofitar l’entorn o atacar amb brutalitat. La sang freda, l’observació i el sigil seran claus, tot i que algunes situacions obligaran a actuar ràpidament per mantenir la policia allunyada.
Cada capítol inclourà reptes secundaris i col·leccionables, amb recompenses com noves execucions, escenes, fragments d’història i cosmètics per al multijugador. També hi haurà diversos nivells de dificultat per posar a prova els jugadors que s’atreveixin a posar-se la màscara de Michael Myers.
«Halloween és una de les pel·lícules de terror més icòniques que s’han fet mai i sabíem que portar-la al món dels videojocs significava guanyar-nos el dret de posar els jugadors darrere d’aquesta màscara», explica Jared Gerritzen, director creatiu d’IllFonic. Segons el responsable del projecte, l’equip ha recreat plans concrets, ha treballat sobre l’essència de la banda sonora original i ha intentat fer que Haddonfield sigui fidel al record dels fans.
Les reserves digitals de «Halloween The Game» ja estan disponibles a Europa en dues edicions: una versió estàndard i una edició Deluxe, que inclourà el joc, una aparença per a Myers, dos civils exclusius i contingut addicional.
El llançament està previst per al dimarts 8 de setembre del 2026 a PS5, Xbox Series X|S i PC, a través de Steam i Epic Games Store. El compte enrere per tornar a Haddonfield ja ha començat.
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