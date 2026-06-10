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Si et passa això amb la cobertura del mòbil, revisa el banc: podries ser víctima d’un robatori

El ‘SIM swapping’ permet als ciberdelinqüents duplicar la targeta SIM, prendre el control dels SMS i accedir a comptes bancaris o perfils personals

Una ciutadana utilitza el seu telèfon mòbil, en una imatge d'arxiu.

Una ciutadana utilitza el seu telèfon mòbil, en una imatge d'arxiu. / Freepik

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Bruna Segura

Girona

El mòbil s’ha convertit en una eina imprescindible per fer compres, consultar el banc, rebre codis de verificació o accedir al correu electrònic. Precisament per això, els ciberdelinqüents han posat el focus en els telèfons i en una estafa cada vegada més coneguda: el SIM swapping.

Aquest frau consisteix a aconseguir un duplicat de la targeta SIM de la víctima. Els estafadors suplanten la seva identitat davant de l’operadora amb dades personals obtingudes a través de correus falsos, filtracions, xarxes socials o tècniques d’enginyeria social.

El primer senyal: quedar-se sense línia

La pista més clara és que el mòbil perd la cobertura de manera sobtada i sense cap explicació. La persona afectada deixa de poder fer trucades, enviar SMS o rebre codis de verificació.

Mentrestant, la SIM duplicada ja pot estar en mans dels estafadors. Això els permet rebre missatges de confirmació, intentar accedir a comptes bancaris, correus electrònics, xarxes socials o aplicacions vinculades al número de telèfon.

Per això, si el mòbil es queda sense servei de cop, no s’ha de pensar només en una avaria. Cal contactar immediatament amb l’operadora i revisar els moviments del compte bancari.

Una porta d’entrada a altres estafes

El SIM swapping sovint es combina amb altres fraus, com el phishing o el carding. En el primer cas, els delinqüents envien correus o missatges falsos per robar credencials. En el segon, utilitzen dades de targetes bancàries per fer compres no autoritzades, sovint de petits imports per evitar sospites.

A les comarques gironines, com a la resta de Catalunya, l’augment de les compres en línia i l’ús del mòbil per operar amb el banc fa que aquests fraus siguin especialment preocupants.

Com protegir-se

Els experts recomanen reforçar la seguretat dels comptes i no dependre només dels SMS com a mètode de verificació. Sempre que sigui possible, és millor utilitzar aplicacions d’autenticació o sistemes biomètrics.

També és important no compartir dades personals a les xarxes, desconfiar de correus i missatges que demanin informació bancària, evitar xarxes wifi públiques desconegudes i activar les alertes del banc per detectar moviments sospitosos al moment.

A més, convé revisar les opcions de recuperació dels comptes, utilitzar contrasenyes diferents i mantenir el mòbil actualitzat.

Què fer si ja t’ha passat

Si sospites que t’han duplicat la SIM, cal actuar ràpid. El primer pas és trucar a l’operadora per bloquejar la targeta fraudulenta i recuperar el control del número. Després, cal avisar el banc, bloquejar targetes si és necessari, canviar contrasenyes i denunciar els fets.

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El temps és clau en aquest tipus d’estafa. Uns minuts poden marcar la diferència entre aturar l’atac o permetre que els delinqüents buidin el compte o prenguin el control de la teva identitat digital.

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