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La IA en números vermells

OpenAI, la creadora de ChatGPT, va perdre 39.000 milions de dòlars el 2025

La ‘start-up’ d’intel·ligència artificial va multiplicar els seus ingressos a un ritme sense precedents, però també va disparar les seves pèrdues netes, i posa així de manifest les dificultats per convertir aquesta tecnologia en un negoci viable

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Sam Altman, cofundador i director executiu d’OpenAI, la start-up d’IA responsable de ChatGPT.

Sam Altman, cofundador i director executiu d’OpenAI, la start-up d’IA responsable de ChatGPT. / Franck Robichon / EFE

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Carles Planas Bou

Barcelona

La intel·ligència artificial és, per ara, un negoci inviable. OpenAI, l’empresa responsable de ChatGPT, va multiplicar els seus ingressos el 2025 a un ritme sense precedents, però tot i així les seves pèrdues netes es van disparar molt més fins a arribar als 39.000 milions de dòlars.

Segons les xifres financeres de la companyia, avançades pel periodista independent Ed Zitron i el ‘Financial Times’, la ‘start-up’ d’IA generativa va registrar l’any passat uns ingressos totals de 13.000 milions de dòlars. Si a finals del 2024 ingressava 1.000 milions de dòlars al trimestre, a finals del 2025 generava 2.000 milions al mes, i es convertia així en una de les empreses amb més creixement de la història.

Malgrat aquesta fita i la creixent adopció de la IA, OpenAI segueix en números vermells. Així, les pèrdues van passar de 5.000 milions de dòlars el 2024 a 39.000 milions el 2025. Aquesta crema de diners es va deure a l’elevada despesa de la firma per dissenyar i entrenar grans models de llenguatge (o LLMs), per construir centres de dades i per fitxar professionals del sector.

Els documents interns mostren que, el 2025, l’empresa dirigda per Sam Altman va destinar uns 19.000 milions de dòlars a recerca i desenvolupament i gairebé 6.000 milions més a vendes i màrqueting.

Sense beneficis fins al 2030

Aquesta evolució s’ha mantingut el 2026. Durant el primer trimestre de l’any, OpenAI va gastar 3.700 milions de dòlars, més de la meitat dels seus 5.700 milions en ingressos, segons dades internes a les quals ha accedit el portal especialitzat ‘The Information’. La seva liquiditat actual és de 73.000 milions en efectiu i valors negociables.

A principis de juny, OpenAI va anunciar que havia presentat la seva sol·licitud per sortir a borsaals Estats Units, una operació que es podria produir al setembre i catapultar la seva valoració fins al bilió de dòlars.

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No obstant, hi ha dubtes sobre el seu model de negoci. Segons estimacions internes revisades per ‘The Wall Street Journal’, la creadora de ChatGPT no espera ser rendible fins al 2030, quan aspira a ingressar 275.000 milions. De cara als pròxims quatre anys, la companyia s’enfronta a un astronòmic compromís en despeses informàtiques estimades en 665.000 milions. Xifres que maregen.

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