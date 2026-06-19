Els portàtils sense USB-C s’acaben: la norma europea que ja canvia el que trobaràs a les botigues
La UE obliga els nous ordinadors portàtils a incorporar carregador USB-C per reduir residus i unificar la càrrega
Comprar un ordinador portàtil a Europa ja no serà exactament igual. Des del 28 d’abril del 2026, ha entrat en vigor l’última fase de la directiva europea sobre carregadors comuns, una normativa que obliga els portàtils que es venguin a la Unió Europea a incorporar càrrega amb USB-C.
La mesura no arriba de cop. La Directiva 2022/2380 del Parlament Europeu i del Consell, aprovada el 2022, ja havia donat temps als fabricants per adaptar els seus dispositius. Primer va afectar mòbils, tauletes, càmeres digitals, auriculars, consoles portàtils, altaveus, lectors electrònics, teclats, ratolins i sistemes de navegació. Ara, el canvi arriba també als ordinadors portàtils.
Un sol carregador per a molts dispositius
L’objectiu de la norma és clar: acabar amb el caos de cables i carregadors diferents. Amb aquesta directiva, la Unió Europea vol que els consumidors puguin carregar diversos aparells amb un mateix carregador USB-C, independentment de la marca o del tipus de dispositiu.
Això suposa més comoditat per als usuaris, però també menys despesa. Segons la Comissió Europea, la possibilitat de comprar dispositius sense carregador pot evitar compres innecessàries i permetre un estalvi aproximat de 250 milions d’euros l’any als consumidors.
Menys residus electrònics
La normativa també té un objectiu ambiental. Els carregadors que es llencen o queden oblidats als calaixos representen unes 11.000 tones de residus electrònics cada any. La UE considera que unificar la càrrega amb USB-C ajudarà a reduir aquest impacte i fomentarà la reutilització dels carregadors.
A més, les noves regles també busquen harmonitzar la càrrega ràpida, de manera que els usuaris no hagin de dependre sempre del carregador original per obtenir una velocitat compatible amb el dispositiu.
Hi ha excepcions?
Tot i que la norma ja s’aplica als portàtils, hi ha alguns matisos. Segons el mitjà especialitzat AdslZone, la llei no té caràcter retroactiu. Això vol dir que les botigues encara poden vendre estoc de portàtils fabricats o importats a la UE abans del 28 d’abril del 2026 encara que no tinguin USB-C.
També queden exempts els dispositius massa petits per integrar físicament aquest port, tot i que aquesta excepció no afecta els portàtils actuals. Un altre cas seria el dels aparells que es carreguen exclusivament de manera sense fil, però en el mercat dels ordinadors portàtils la càrrega per cable continua sent la via més eficient per suportar les potències que necessiten aquests equips.
En resum, la nova normativa marca un abans i un després: els nous portàtils venuts a Europa hauran d’anar alineats amb el carregador USB-C, amb l’objectiu de simplificar la vida dels consumidors, reduir residus i posar fi a la dependència de múltiples cables.
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