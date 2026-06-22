Adeu al caos dels carregadors: la UE obliga els portàtils a tenir USB-C
La nova norma europea busca reduir residus electrònics, estalviar diners als consumidors i unificar els sistemes de càrrega
La Unió Europea fa un pas més per acabar amb el calaix ple de cables, adaptadors i carregadors diferents. A partir del 28 d’abril de 2026, tots els ordinadors portàtils que es venguin dins del territori comunitari hauran d’incorporar un port USB-C, el mateix sistema que ja s’ha anat imposant en mòbils, tauletes, auriculars i altres dispositius electrònics.
La novetat forma part de l’última fase de la directiva europea sobre el carregador comú, una normativa aprovada el 2022 amb un objectiu clar: que els consumidors puguin carregar la majoria dels seus aparells amb un sol cable, independentment de la marca o del model.
Què canvia ara amb els portàtils?
Fins ara, molts fabricants d’ordinadors mantenien carregadors propis, amb connectors diferents segons la marca o fins i tot segons el model. Això obligava els usuaris a comprar recanvis específics, acumular cables o dependre d’adaptadors quan canviaven de dispositiu.
Amb l’entrada en vigor d’aquesta nova fase, els portàtils venuts a la UE hauran de disposar d’USB-C com a port de càrrega. Aquesta obligació s’afegeix a la que ja s’aplica des del 28 de desembre de 2024 a telèfons mòbils, tauletes, càmeres digitals, auriculars, consoles portàtils, altaveus, lectors electrònics, teclats, ratolins i sistemes de navegació.
Això no vol dir que tots els carregadors siguin idèntics en potència, però sí que la normativa busca harmonitzar la tecnologia i facilitar que un carregador compatible pugui servir per a diferents aparells.
Per què s’ha creat aquesta normativa?
La normativa europea del carregador únic s’ha creat per tres grans motius: comoditat, estalvi i reducció de residus. La Comissió Europea defensa que un sistema comú permetrà als consumidors comprar dispositius nous sense haver d’adquirir un altre carregador si ja en tenen un de compatible.
Segons les estimacions comunitàries, això podria suposar un estalvi d’uns 250 milions d’euros l’any en compres innecessàries de carregadors. També es vol reduir l’impacte ambiental d’aquests accessoris, ja que els carregadors que es llencen o queden en desús representen aproximadament 11.000 tones de residus electrònics anuals.
La mesura també busca posar ordre en la càrrega ràpida, perquè els usuaris no perdin prestacions pel fet d’utilitzar un carregador compatible d’una altra marca. En definitiva, Brussel·les vol que carregar un dispositiu sigui més senzill, més barat i menys contaminant.
La Directiva 2022/2380 del Parlament Europeu i del Consell és la norma que ha fet possible aquest canvi. Després d’un període de transició perquè els fabricants adaptessin els seus dissenys, l’USB-C es converteix ara en el connector obligatori també per als ordinadors portàtils.
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