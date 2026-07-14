Alerta a Instagram: Meta podrà utilitzar la teva cara i les teves fotos per crear imatges amb IA
Els perfils públics poden quedar exposats a remescles generades per tercers, fins i tot sense rebre cap avís
Meta ha introduït un canvi important a Instagram que afecta directament la privacitat dels usuaris. La companyia ha creat Muse Image, el seu nou sistema d’intel·ligència artificial generativa, capaç de crear imatges noves a partir de fotografies ja publicades a la xarxa social.
El problema és que les imatges dels perfils públics poden ser utilitzades per altres persones per generar continguts amb IA. Això inclou fotografies on apareguin la cara, el cos o qualsevol altre element personal visible al perfil.
Què ha canviat exactament Meta?
Amb el nou sistema, un usuari pot mencionar o etiquetar una altra persona en una petició d’IA i fer servir les seves fotografies públiques per crear una imatge nova preparada per compartir.
Segons la informació disponible, aquest ús es pot activar dins de la configuració del compte i, en alguns territoris, podria aparèixer habilitat de manera predeterminada. A la Unió Europea, però, l’opció podria estar desactivada inicialment en alguns comptes.
La principal preocupació és que Instagram pot no avisar l’usuari quan algú crea una imatge a partir del seu contingut. Això obre la porta a muntatges, remescles o escenes falses creades sense el coneixement de la persona afectada.
Quin perill hi ha si el perfil és públic?
Els comptes amb perfil públic són els més exposats. Les seves publicacions poden estar disponibles per a les funcions d’IA de Meta, sempre que l’opció corresponent estigui activada.
Això significa que terceres persones podrien reutilitzar les fotografies per crear continguts nous, que després es podrien publicar, compartir o fins i tot acabar indexats en cercadors.
Tot i que una imatge generada amb IA no sigui real, pot provocar problemes de suplantació d’identitat, manipulació de la imatge personal, desinformació o danys reputacionals.
I si el perfil és privat?
Tenir un compte privat d’Instagram redueix el risc, perquè les publicacions no són accessibles públicament per qualsevol usuari.
Tot i això, cal recordar que les persones acceptades com a seguidores continuen veient el contingut. A més, passar el compte a privat no elimina automàticament les imatges generades anteriorment quan el perfil era públic o quan l’opció estava activa.
Per tenir més control, és recomanable revisar tant la privacitat del perfil com els permisos relacionats amb la reutilització de contingut amb IA.
Com es pot desactivar?
Per impedir que altres persones utilitzin les teves fotos en remescles generades amb IA, cal seguir aquests passos:
- Obre l’aplicació d’Instagram.
- Accedeix al teu perfil.
- Prem les tres línies horitzontals de la part superior dreta.
- Entra a la configuració.
- Busca l’apartat «Compartir i reutilitzar».
- Localitza l’opció «Permetre que altres persones utilitzin el teu contingut a Instagram i amb les funcions d’IA de Meta».
- Desactiva l’interruptor.
També es pot convertir el compte en privat, tot i que aquesta mesura pot limitar la visibilitat de les publicacions i no substitueix necessàriament la revisió dels permisos d’IA.
Es pot eliminar el contingut que ja s’ha creat?
No. Desactivar l’opció o convertir el perfil en privat només impedeix o limita usos futurs.
Meta no eliminarà automàticament les imatges que ja s’hagin generat amb les seves funcions d’intel·ligència artificial. Per tant, si algú ja ha creat una remescla amb les teves fotos, el canvi de configuració no farà desaparèixer aquest contingut.
Aquest és un dels punts més preocupants del nou sistema: els usuaris poden recuperar el control sobre els usos futurs de les seves imatges, però no necessàriament sobre tot allò que ja s’ha creat.
Davant d’aquest canvi, és important revisar com més aviat millor la configuració de privacitat d’Instagram, especialment en els comptes públics, i limitar l’ús de fotografies personals per part de les eines d’intel·ligència artificial de Meta.
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