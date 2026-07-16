Google Play posa quatre jocs de pagament a zero euros: descarrega’ls abans que desaparegui l’oferta
Les promocions permeten afegir els títols a la biblioteca i conservar-los després que tornin al seu preu habitual
Google Play actualitza constantment el seu catàleg amb aplicacions, noves versions i promocions especials. Entre aquestes ofertes hi ha els jocs de pagament gratuïts, títols que durant uns dies es poden descarregar sense haver de pagar el preu habitual.
Aquestes promocions no segueixen necessàriament un calendari fix. Per això, convé revisar periòdicament la botiga d’Android, ja que les ofertes poden aparèixer en qualsevol moment i tenir una durada diferent segons cada joc.
Són gratuïts per sempre o només durant uns dies?
L’oferta és de temps limitat, però té un avantatge important: quan un usuari reclama el joc mentre el preu apareix com a 0,00 euros, el títol queda vinculat al seu compte de Google.
Això significa que es podrà tornar a instal·lar més endavant sense pagar, encara que ja hagi acabat la promoció. El joc no s’ha de mantenir necessàriament instal·lat al dispositiu: l’important és afegir-lo a la biblioteca abans de la data límit.
Cal diferenciar aquestes promocions dels jocs simplement gratuïts o free-to-play, que poden incloure anuncis, compres dins de l’aplicació o subscripcions. En aquest cas, es tracta de jocs que habitualment són de pagament i que temporalment es poden reclamar de franc.
Fins quan es poden descarregar gratis?
Els quatre jocs gratuïts per a Android inclosos en aquesta promoció tenen dates límit diferents:
- Slime Legends - Survivor: gratuït fins al 14 de juliol.
- [VIP] Mr. Balcan Idle: gratuït fins al 15 de juliol.
- Stickman Master Premium: gratuït fins al 17 de juliol.
- Burning Sky VIP: gratuït fins al 19 de juliol.
Aquestes dates indiquen fins quan es poden afegir gratuïtament al compte. Una vegada reclamats dins del termini, es poden continuar utilitzant o tornar a descarregar després de l’oferta.
[VIP] Mr. Balcan Idle
[VIP] Mr. Balcan Idle, desenvolupat per SUPERCLAY Inc., és un joc de rol incremental basat en els combats automàtics i la millora progressiva del personatge.
El jugador controla un guerrer que s’enfronta a onades d’enemics, aconsegueix nou equipament, puja de nivell i reforça les seves habilitats. Com passa en altres jocs idle, el personatge pot continuar progressant encara que l’usuari no estigui jugant activament.
Burning Sky VIP
Burning Sky VIP recupera l’estètica dels clàssics jocs àrcade de naus. El jugador ha d’avançar per escenaris verticals, esquivar projectils, derrotar onades d’enemics i superar caps finals.
Es poden desbloquejar diferents avions i millorar-ne les armes. La versió VIP elimina bona part dels anuncis i inclou set dies de pertinença Prèmium i 100 gemmes, tot i que conserva algunes compres dins de l’aplicació.
Slime Legends Survivor
Slime Legends Survivor és un RPG idle amb elements roguelike desenvolupat per Fori Studio. El protagonista és un slime que vol convertir-se en caçador de monstres.
Per aconseguir-ho, ha de resistir onades contínues de criatures, recollir recursos i escollir les millores més adequades. El joc combina combats automàtics, supervivència i progressió del personatge.
Stickman Master Premium
Stickman Master Premium, desenvolupat per Unimob, és un joc d’acció que combina combats hack and slash amb mecàniques pròpies dels jocs de rol.
El jugador controla un guerrer stickman, derrota enemics, desbloqueja habilitats i aconsegueix noves armes i peces d’equipament. L’edició Premium inclou la mascota Calavera de Foc, l’arc desbloquejat, 2.000 monedes d’or, 200 gemmes i materials per millorar les armes.
Com reclamar els jocs a Google Play
Per aprofitar les ofertes de Google Play, cal buscar cada títol a la botiga i comprovar que el preu apareix com a 0,00 euros abans d’instal·lar-lo.
També és recomanable revisar els permisos, els anuncis i les possibles compres internes. Després només cal prémer «Instal·lar» o «Descarregar» amb el compte de Google habitual. Un cop completat el procés, el joc quedarà associat a la biblioteca i es podrà recuperar en el futur sense tornar-lo a comprar.
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