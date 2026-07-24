La IA ja pot mirar com treballes i imitar-te: així funciona la nova eina de Claude
Anthropic estrena una funció que permet gravar la pantalla mentre fas una tasca perquè Claude aprengui el procés i el pugui repetir automàticament
La intel·ligència artificial fa un pas més enllà dels simples xats. Claude, l’assistent desenvolupat per Anthropic, acaba d’incorporar una funció que permet ensenyar-li una tasca simplement fent-la davant seu.
La novetat, integrada dins de Claude Cowork, permet gravar la pantalla de l’ordinador mentre l’usuari executa una rutina i explica en veu alta què està fent. A partir d’aquesta demostració, Claude transforma els passos en una habilitat reutilitzable que pot tornar a executar en el futur.
A la pràctica, és una mena de macro intel·ligent, però molt més flexible que les tradicionals: en comptes de programar manualment cada acció, l’usuari mostra a la IA com treballa.
Només cal gravar la pantalla i explicar què fas
La funció s’anomena Record a Skill —“gravar una habilitat”— i està disponible dins de Claude Cowork.
El funcionament és senzill. L’usuari inicia una gravació de pantalla, realitza una tasca com ho faria habitualment i va explicant els passos en veu alta.
Claude analitza aquesta demostració i la converteix en una sèrie d’instruccions que pot reutilitzar posteriorment.
Per exemple, es podria ensenyar a la IA a:
- preparar un informe setmanal;
- ordenar o canviar el nom de desenes d’arxius;
- actualitzar un full de càlcul;
- organitzar factures;
- recopilar informació de diferents fonts;
- o repetir una rutina administrativa que es fa cada dia.
L’objectiu és evitar haver d’escriure una vegada i una altra instruccions llargues perquè Claude entengui exactament com s’ha de fer una feina.
Una mena de “fes-ho com jo”
Anthropic defineix les Skills com procediments reutilitzables que permeten ensenyar a Claude les normes, processos i maneres de treballar d’una persona o una empresa.
Aquestes habilitats poden incloure instruccions, procediments interns o bones pràctiques i permeten obtenir resultats més consistents cada vegada que es repeteix una tasca.
La diferència és que ara ja no cal redactar necessàriament aquestes instruccions: Claude les pot extreure observant una demostració.
Això apropa la IA a un model d’assistent digital que aprèn observant el treball humà, en lloc de limitar-se a esperar ordres escrites.
Qui pot utilitzar aquesta funció?
La nova opció s’està desplegant per als usuaris dels plans Claude Pro, Max i Team a través de l’aplicació d’escriptori.
Per trobar-la, cal accedir a Cowork, prémer el símbol “+” situat al quadre de conversa i seleccionar l’opció Record a Skill.
Anthropic ja presentava Cowork com una eina pensada no només per conversar amb Claude, sinó per delegar-li processos complets de treball, donar-li accés a documents i connectar-lo amb altres eines corporatives.
Però això també planteja una qüestió de privacitat
La possibilitat que una IA observi la pantalla obliga a ser especialment prudent amb la informació que apareix durant la gravació.
Una demostració de treball pot mostrar correus electrònics, dades personals, documents interns, contrasenyes, informació de clients o dades confidencials.
Per això, abans d’utilitzar una eina d’aquest tipus és important comprovar què apareixerà a la pantalla i revisar les polítiques de tractament de dades aplicables al compte utilitzat.
També cal recordar que automatitzar una rutina no significa que la IA sigui infal·lible. Si canvia una pàgina web, un programa, l’estructura d’un document o qualsevol altra part del procés, l’habilitat pot necessitar ser revisada o actualitzada.
Claude també millora el seu mode de veu
La gravació d’habilitats no és l’única novetat presentada per Anthropic.
La companyia també ha ampliat el mode de veu de Claude perquè pugui utilitzar els seus models més potents, Sonnet i Opus, en lloc de limitar-se al model més ràpid Haiku.
Això permet plantejar per veu qüestions més complexes i, en determinats casos, demanar a Claude que actuï sobre eines connectades.
Per exemple, l’assistent pot consultar informació de serveis compatibles o ajudar a modificar una agenda durant una conversa, sempre que l’usuari hagi concedit els permisos corresponents.
Claude ja parla en castellà
Anthropic també ha ampliat considerablement els idiomes disponibles.
El mode de veu funciona ara, entre altres llengües, en castellà, francès, alemany, hindi, italià, japonès, coreà i portuguès, a més de l’anglès.
L’usuari pot alternar entre text i veu durant una mateixa conversa i també canviar de model en funció de si necessita una resposta ràpida o un raonament més complex.
De respondre preguntes a executar la feina
El canvi és significatiu perquè mostra cap a on evolucionen els grans assistents d’intel·ligència artificial.
La competició ja no consisteix únicament a determinar quin model respon millor una pregunta, sinó quin és capaç d’entendre un procés complet i executar-lo amb la mínima intervenció humana.
Cowork ja permet treballar amb documents, navegadors, eines corporatives i processos de diversos passos. Amb Record a Skill, Anthropic intenta eliminar una barrera més: haver d’explicar detalladament a la IA com es fa cada tasca.
En alguns casos, ara només caldrà fer la feina una vegada davant de Claude perquè aprengui com repetir-la.
Anthropic i OpenAI miren cap a Wall Street, però no hi ha una sortida a borsa imminent confirmada
La notícia original també assegura que Anthropic i OpenAI tenen prevista una sortida a borsa “durant les pròximes setmanes”. Aquesta afirmació és massa contundent.
Informacions publicades aquest juliol indiquen que Anthropic estudia com preparar-se per a una eventual oferta pública inicial i que tant la companyia com OpenAI avancen cap a una possible cotització, però no hi ha una data oficial anunciada per sortir a borsa en les pròximes setmanes.
El que sí que està clar és que la competició entre els grans laboratoris d’IA s’ha traslladat a un nou terreny: crear assistents capaços de veure com treballem, aprendre els nostres processos i executar-los després pel seu compte.
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