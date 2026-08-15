PlayStation regala tres noves demos a PS5: les pots descarregar gratis i sense PS Plus
La PS Store permet provar tres jocs sense pagar ni tenir una subscripció activa
De tant en tant, PlayStation Store incorpora demos gratuïtes de PS5 que permeten provar una part d’un videojoc abans de decidir si val la pena comprar-lo. És una fórmula especialment interessant perquè, en aquests casos, no cal tenir PlayStation Plus ni pagar cap quantitat per descarregar-les.
Ara mateix hi ha tres títols que destaquen entre aquestes proves gratuïtes: Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok, High On Life 2 i The Adventures of Elliot: The Millennium Tales. Les demos apareixen disponibles a la PS Store i permeten accedir a una part del contingut de cadascun dels jocs.
Com funcionen les demos gratuïtes de PS5?
El funcionament és senzill. Cal entrar a la PlayStation Store des de la PS5 o des del compte de PlayStation, buscar el nom del joc i seleccionar-ne la versió Demo.
Quan apareix com a gratuïta, es pot afegir a la biblioteca i descarregar sense necessitat de tenir una subscripció a PlayStation Plus.
En el cas de The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, per exemple, la mateixa PS Store mostra l’opció “Gratis Demo” i permet afegir-la directament a la biblioteca.
Per tant, els passos són:
- Entrar a la PS Store.
- Buscar el nom del videojoc.
- Seleccionar la versió Demo.
- Prémer l’opció d’afegir-la a la biblioteca.
- Descarregar-la a la PS5 i començar a jugar.
No cal comprar el joc complet per provar-la.
Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok
La primera opció és la demo de Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok, de Cygames.
Es tracta d’una expansió de l’JRPG d’acció Granblue Fantasy: Relink. La demo permet provar diferents parts del joc i conèixer el sistema de combat abans d’adquirir-ne la versió completa.
La prova inclou contingut del mode història, missions i un tutorial per familiaritzar-se amb les mecàniques bàsiques.
A més, completar determinades parts de la demo permet obtenir recompenses vinculades al joc complet, segons indica la fitxa oficial de PlayStation.
High On Life 2
La segona demo és High On Life 2, la continuació del peculiar shooter de ciència-ficció desenvolupat per Squanch Games.
El joc manté una de les característiques més particulars de la primera entrega: les armes no només disparen, sinó que també parlen i comenten constantment el que està passant.
La segona part combina trets, humor absurd, criatures extraterrestres i més mobilitat gràcies a l’ús d’un monopatí.
La demo de High On Life 2 també apareix actualment entre les demos disponibles de la PlayStation Store.
En aquesta versió de prova es poden jugar les primeres missions, de manera que és una bona manera de comprovar si el seu particular sentit de l’humor i el sistema de combat encaixen amb el jugador abans de gastar diners en el títol complet.
The Adventures of Elliot: The Millennium Tales - Prologue
La tercera opció arriba de la mà de Square Enix.
The Adventures of Elliot: The Millennium Tales - Prologue Demo és una aventura de rol i acció amb estètica HD-2D protagonitzada per Elliot, que viatja acompanyat de Faie.
La demo permet jugar el capítol inicial de la història, explorar el món i buscar noves armes i objectes. A més, PlayStation indica que les dades guardades es poden transferir a la versió final del joc, de manera que el temps invertit en la demo pot tenir continuïtat si posteriorment es compra el títol.
Igual que les altres dues, es pot descarregar gratis a PS5.
Fins quan es poden descarregar?
Aquí hi ha una dada important.
En data d’11 d’agost de 2026, les tres demos continuen apareixent a la PlayStation Store. PlayStation no mostra a les seves fitxes oficials una data concreta de retirada per a Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok ni per a The Adventures of Elliot: The Millennium Tales - Prologue.
Per tant, no es pot assegurar que desapareguin en una data determinada.
En aquests casos, el més recomanable és afegir-les a la biblioteca mentre continuïn disponibles, ja que Sony o les distribuïdores poden retirar demos de la botiga en el futur.
Tres jocs abans de passar per caixa
Aquest tipus de demos gratuïtes de PlayStation són una manera de provar un videojoc sense haver de confiar únicament en tràilers, vídeos o opinions d’altres jugadors.
En aquest cas, els usuaris de PS5 tenen tres opcions molt diferents: el rol i l’acció de Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok, l’humor i els trets de High On Life 2, i l’aventura HD-2D de The Adventures of Elliot: The Millennium Tales.
I el millor és que, ara mateix, no cal pagar ni tenir PlayStation Plus per provar-les.
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