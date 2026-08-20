Guerra oberta entre Apple i OpenAI: la denúncia que pot fer descarrilar el futur «iPhone de la IA»
Apple acusa la companyia de Sam Altman d’haver robat secrets interns per crear un dispositiu capaç de competir amb l’iPhone
El conflicte entre Apple i OpenAI ha esclatat en plena cursa pel domini de la intel·ligència artificial. La companyia de la poma ha presentat una demanda contra la creadora de ChatGPT, a qui acusa d’haver-se apropiat de patents, documents confidencials i secrets comercials que podrien haver estat utilitzats per desenvolupar un nou dispositiu tecnològic.
Al centre de la disputa hi ha Sam Altman, director executiu d’OpenAI, però també diversos antics treballadors d’Apple que ara formen part del projecte de hardware de la companyia d’intel·ligència artificial.
Apple assenyala especialment Tang Tan, antic vicepresident de disseny de la companyia i actual responsable de hardware d’OpenAI, i l’enginyer Chang Liu.
Segons la denúncia, tots dos haurien accedit o descarregat informació confidencial d’Apple abans de marxar de l’empresa. La companyia també acusa OpenAI d’haver animat exempleats d’Apple a endur-se informació i fins i tot prototips relacionats amb projectes secrets.
Apple parla directament d’un possible espionatge industrial i assegura que s’hauria produït un «robatori generalitzat» de secrets comercials.
La situació és especialment delicada perquè les dues companyies mantenen des del 2024 una aliança que permet integrar models d’IA generativa d’OpenAI als dispositius d’Apple.
Les sospites sobre els plans d’OpenAI van augmentar el maig del 2025, quan la companyia va comprar io Products per uns 6.500 milions de dòlars.
La start-up havia estat fundada per Jony Ive, històric dissenyador de l’iPhone, i comptava també amb Tang Tan.
Des d’aleshores, OpenAI ha anat reforçant de manera molt agressiva la seva divisió de hardware. Segons les informacions publicades, hauria contractat més de 400 exempleats d’Apple, alguns procedents dels equips responsables de l’iPhone, Apple Watch i AirPods.
Aquesta fuga de talent hauria augmentat encara més la tensió entre totes dues empreses.
El gran objectiu d’OpenAI: competir amb l’iPhone
Darrere de tota aquesta batalla hi ha un projecte que podria alterar el mercat tecnològic: el futur dispositiu d’intel·ligència artificial d’OpenAI.
La companyia treballaria en una nova família de productes físics pensats per integrar la IA de manera molt més directa en el dia a dia dels usuaris.
El primer dispositiu podria arribar al mercat el 2027 i es plantejaria com una alternativa a l’iPhone, tot i que no seria necessàriament un smartphone convencional.
El projecte es trobaria ja en una fase avançada de desenvolupament.
Apple ha decidit portar el conflicte als tribunals i reclama una indemnització per danys i perjudicis.
A més, demana que OpenAI sigui obligada a destruir qualsevol material presumptament robat.
La denúncia podria convertir-se en un problema important per als plans d’OpenAI. Un procés judicial d’aquestes característiques pot implicar més controls interns, revisions de documentació i limitacions sobre l’ús d’informació procedent d’antics treballadors d’Apple.
Segons Bloomberg, això podria retardar el desenvolupament del futur dispositiu d’OpenAI.
Què pot passar a partir d’ara?
La batalla judicial podria allargar-se durant mesos o fins i tot anys.
Si els tribunals donessin la raó a Apple, OpenAI podria veure’s obligada a eliminar informació, modificar processos de desenvolupament o afrontar una important compensació econòmica.
El conflicte també pot afectar la política de contractació de la companyia de Sam Altman. Els exempleats d’Apple que vulguin incorporar-se a OpenAI podrien estar sotmesos a controls molt més estrictes per evitar possibles filtracions de secrets comercials.
Al mateix temps, OpenAI podria haver de canviar part de la seva cultura interna per assegurar que la informació procedent d’altres empreses no sigui utilitzada de manera irregular.
Sam Altman no sembla disposat a fer marxa enrere
Malgrat la pressió judicial, tot apunta que OpenAI continuarà defensant el seu projecte.
La companyia té grans ambicions en el negoci del hardware amb intel·ligència artificial i vol reduir la seva dependència dels telèfons mòbils tradicionals.
Sam Altman ja ha deixat clara la seva posició assegurant que Apple «no li fa por».
El que fins ara era una aliança tecnològica es converteix així en una batalla cada vegada més tensa entre dues de les empreses més influents del sector. En joc no només hi ha una demanda per espionatge industrial, sinó també la possibilitat que OpenAI acabi construint el dispositiu que pretén desafiar el domini de l’iPhone.
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