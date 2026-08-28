Electronic Arts canvia de propietaris: així queda el futur del gegant darrere d’EA Sports FC, Battlefield i Els Sims
El fons sobirà saudita PIF passa a controlar la major part de la companyia
Electronic Arts (EA) és una de les empreses més conegudes de la indústria dels videojocs. Encara que alguns lectors potser no identifiquin d’entrada el nom de la companyia, és molt probable que sí que coneguin alguns dels seus títols més populars: EA Sports FC, l’antic FIFA, Battlefield, Els Sims, Need for Speed, Apex Legends, Mass Effect, Dragon Age o Madden NFL.
Fundada a Califòrnia l’any 1982 per Trip Hawkins, antic treballador d’Apple, Electronic Arts ha crescut fins a convertir-se en un dels grans noms mundials del sector. Al llarg de més de quatre dècades, la companyia ha desenvolupat videojocs propis, ha comprat estudis i ha construït un negoci basat en grans franquícies, llicències esportives i serveis digitals.
Ara, però, EA afronta un dels canvis més importants de la seva història.
El canvi arriba després de l’adquisició anunciada el 29 de setembre del 2025 per part de PIF, Silver Lake i Affinity Partners, en una operació valorada en aproximadament 55.000 milions de dòlars.
La venda va ser aprovada pels accionistes el desembre del 2025 i posteriorment va rebre el vistiplau de la Comissió Europea el 22 de juliol del 2026.
Finalment, l’operació es va completar el 4 d’agost del 2026. Des d’aquell moment, les accions d’Electronic Arts van deixar de cotitzar al Nasdaq i l’empresa va passar a ser una companyia privada.
Això significa que EA ja no depèn d’un accionariat dispers com quan cotitzava en borsa, sinó que queda controlada per un grup de propietaris molt concret.
Formalment, Electronic Arts és una filial d’Oak-Eagle AcquireCo, una societat participada per PIF, Silver Lake i Affinity Partners.
El repartiment, però, és molt desigual. El fons sobirà de l’Aràbia Saudita PIF controla aproximadament el 93,4% d’Electronic Arts, mentre que Silver Lake manté prop del 5,5% i Affinity Partners, fundada per Jared Kushner, conserva aproximadament l’1,1%.
La documentació presentada davant la Comissió Europea estableix que PIF exerceix el control exclusiu d’EA, mentre que els altres dos inversors disposen de participacions minoritàries.
Per tant, el principal poder de decisió empresarial a llarg termini queda ara en mans del fons saudita.
Els grans èxits d’Electronic Arts
La història d’EA està plena de franquícies que han marcat generacions de jugadors.
Un dels seus negocis més importants ha estat tradicionalment el dels videojocs esportius. Durant dècades, la saga FIFA, actualment coneguda com a EA Sports FC, s’ha convertit en un dels videojocs de futbol més populars del món.
També destaquen sagues com Madden NFL, Need for Speed, Battlefield o Els Sims, aquesta última desenvolupada inicialment per Maxis, estudi que EA va adquirir el 1997.
La companyia també controla estudis i franquícies com BioWare, responsable de Mass Effect i Dragon Age; DICE, vinculada especialment a Battlefield; i Respawn Entertainment, creadora de Titanfall i Apex Legends.
A més, EA ha sabut explotar durant anys els anomenats serveis en viu, un model que permet continuar generant ingressos després del llançament dels jocs mitjançant continguts digitals i compres internes.
Un dels exemples més clars és Ultimate Team, especialment important dins d’EA Sports FC. Durant l’exercici fiscal del 2026, els serveis en viu i altres negocis digitals van representar el 71% dels ingressos nets d’EA.
Però Electronic Arts també ha tingut fracassos
No tot han estat èxits. Electronic Arts també ha acumulat decisions polèmiques, tancaments d’estudis, reestructuracions i videojocs que no han complert les expectatives.
Un dels casos més coneguts és Anthem, desenvolupat per BioWare. El videojoc havia de convertir-se en una de les grans apostes de la companyia, però el seu llançament no va aconseguir els resultats esperats.
BioWare va arribar a treballar en una reconstrucció profunda del joc, però aquests plans es van abandonar el 2021. Els servidors d’Anthem van continuar funcionant durant uns anys més, fins al seu tancament definitiu el gener del 2026.
Aquest episodi és un exemple dels riscos que comporta gestionar produccions de pressupostos molt elevats. EA també ha passat per diversos processos de reestructuració i tancament d’equips quan alguns projectes no han assolit les expectatives comercials.
Què passarà ara amb EA Sports FC, Battlefield o Els Sims?
De moment, el canvi de propietaris no implica necessàriament una transformació immediata dels videojocs.
No significa, per exemple, que el PIF saudita passi directament a dissenyar o decidir els continguts del pròxim Battlefield, EA Sports FC o Els Sims. La gestió operativa de la companyia continua en mans de l’actual equip directiu.
Qui continuarà al capdavant és Andrew Wilson, conseller delegat d’Electronic Arts des del setembre del 2013.
Wilson continuarà dirigint el dia a dia de la companyia, tot i que la nova estructura de propietat dona al PIF una capacitat molt superior per influir en les grans decisions estratègiques i en la direcció d’EA a llarg termini.
La rendibilitat i la intel·ligència artificial, entre les claus del futur
Un dels interrogants és com afectarà a Electronic Arts el deute utilitzat per finançar una operació d’aquesta magnitud.
Aquesta situació podria augmentar la pressió perquè EA mantingui i potenciï els negocis més rendibles, especialment les grans franquícies i els serveis digitals recurrents.
Al mateix temps, PIF ha convertit els videojocs, l’entreteniment i l’esport en algunes de les seves principals àrees d’inversió.
Silver Lake, especialitzada en empreses tecnològiques, també ha destacat el potencial de la intel·ligència artificial aplicada als videojocs, tant en el desenvolupament dels títols com en l’experiència dels jugadors.
Per ara, no s’han anunciat canvis concrets que permetin saber com afectarà aquesta nova etapa a sagues com EA Sports FC, Battlefield, Els Sims, Apex Legends o Madden NFL.
El que sí que ha canviat és qui té el control últim de la companyia. Electronic Arts deixa enrere la borsa i entra en una nova etapa com a empresa privada, amb el fons sobirà saudita PIF com a propietari clarament majoritari i amb Andrew Wilson encara al comandament de la gestió del gegant dels videojocs.
- Javier Bardem: 'El Marroc se sent més embravit que mai per exercir pressió migratòria gràcies al suport dels Estats Units
- Aquestes són les dues noves senyals de trànsit que encara desconeixen molts conductors
- La masia de Viladrau on va néixer el bandoler Serrallonga obté el permís d'obres i engeguen una campanya de finançament
- Caguetes a Montilivi
- El Circ de les Fires de Girona deixa la Devesa i es traslladarà a Palau
- Un paracaigudista traslladat al Trueta en estat greu després de caure a Castelló d’Empúries
- Investigadors gironins participen en un estudi per identificar l'origen d'alguns casos de lesions de la medul·la espinal
- Quinze paraules per tancar el serial Tsygankov