Alexa canvia: la nova versió amb IA arriba als dispositius d’Amazon
Alexa+ promet converses més naturals, més personalització i noves funcions sense haver de canviar d’assistent
Amazon està transformant Alexa amb una nova generació del seu assistent de veu basada en intel·ligència artificial generativa. El seu nom és Alexa+ i la principal diferència respecte de l’Alexa tradicional és que ja no es limita a respondre ordres senzilles: ara pot mantenir converses molt més naturals, recordar el context i ajudar l’usuari a completar tasques més complexes.
A Espanya, el programa d’accés anticipat d’Alexa+ va començar el 23 d’abril de 2026, de manera que el desplegament ja està en marxa, tot i que això no significa que totes les funcions hagin arribat al mateix temps a tots els usuaris. Amazon està ampliant progressivament la nova experiència i algunes prestacions encara poden dependre del dispositiu, del servei o de la regió.
Què podrà fer la nova Alexa amb intel·ligència artificial?
La gran novetat és que Alexa+ utilitza IA generativa per entendre millor què li demanem i respondre d’una manera menys rígida.
La nova Alexa pot mantenir el context d’una conversa, respondre diverses preguntes relacionades sense haver de començar de zero, canviar de tema amb més facilitat i reaccionar millor si l’usuari l’interromp mentre parla.
També incorpora funcions molt més pròximes a les d’un assistent personal amb intel·ligència artificial. Pot ajudar a resumir correus electrònics i documents llargs, preparar esborranys, organitzar informació o planificar viatges.
Amazon també vol que sigui més personal. Alexa+ pot aprendre preferències i hàbits per adaptar recomanacions de música, sèries, receptes o altres continguts. A casa, pot proposar rutines o coordinar diferents dispositius intel·ligents, per exemple encendre els llums quan sona l’alarma.
Una altra de les novetats és la possibilitat d’executar accions a través de serveis externs. Amazon posa com a exemple poder reservar una taula en un restaurant mitjançant serveis compatibles.
Per fer possible aquesta nova experiència, Alexa+ combina diferents models d’intel·ligència artificial. Entre aquests hi ha Amazon Nova, desenvolupat per la mateixa companyia, i models de Claude, d’Anthropic, que contribueixen especialment al raonament i a la fluïdesa de les converses.
S’actualitzarà automàticament o hem de fer alguna cosa?
En els dispositius elegibles, Amazon està plantejant Alexa+ com una actualització de l’experiència existent, no com una aplicació completament diferent que l’usuari hagi de descarregar.
El desplegament, però, és progressiu. Per això, dos usuaris amb Alexa poden no rebre totes les novetats exactament el mateix dia.
En el cas concret dels Fire TV compatibles als Estats Units, Amazon ha confirmat que l’actualització a Alexa+ es fa automàticament: els usuaris no han de descarregar cap aplicació ni activar una subscripció específica per disposar de les funcions bàsiques d’Alexa+ al televisor.
A Espanya, Alexa+ va començar a desplegar-se en accés anticipat el 23 d’abril de 2026, i l’arribada de les funcions continua sent gradual.
No tots els Echo podran tenir Alexa+
Aquí hi ha una de les qüestions més importants per als usuaris: no tots els dispositius Alexa són compatibles amb Alexa+.
Amazon assenyala que la nova generació estarà disponible en la majoria dels dispositius Echo, però deixa fora diversos models antics.
Entre els dispositius incompatibles amb Alexa+ hi ha:
- Echo Dot de primera generació
- Echo de primera generació
- Echo de segona generació
- Echo Plus de primera generació
- Echo Show de primera generació
- Echo Show de segona generació
- Echo Spot de primera generació
- Tauletes Fire
- Determinats dispositius de tercers amb Alexa
Aquests aparells no quedaran inutilitzats. Segons Amazon, continuaran funcionant amb la versió original d’Alexa, però no disposaran de totes les capacitats avançades de la nova Alexa+.
I què passarà amb els Fire TV?
Els Fire TV també són una peça important de l’estratègia d’Amazon. La companyia està convertint Alexa+ en una eina per trobar contingut al televisor d’una manera molt més natural.
Als Estats Units, Alexa+ ja s’està desplegant sense cost addicional en els Fire TV compatibles, fins i tot per als usuaris que no tenen Amazon Prime. La companyia assegura que els aparells elegibles s’actualitzen automàticament.
Entre els models compatibles als Estats Units hi ha els Fire TV Stick de generació actual, Fire TV Cube i diversos televisors amb Fire TV integrat. Amazon també preveu anar ampliant Alexa+ a més dispositius i regions.
Amb la IA d’Alexa+ al Fire TV, l’usuari pot demanar recomanacions utilitzant frases molt més naturals. Per exemple, pot explicar quin tipus de pel·lícula li ve de gust, amb qui la mirarà o quins actors prefereix, i Alexa intenta trobar continguts que encaixin amb aquella petició.
També permet controlar dispositius de la llar intel·ligent des del televisor, consultar informació, obtenir resultats esportius o gestionar altres tasques sense deixar el que s’està veient. Amazon també ha incorporat funcions d’IA per trobar continguts i, en determinats casos, fins i tot saltar directament a escenes concretes d’una pel·lícula.
Alexa deixa de ser només un assistent de veu
Amb Alexa+, Amazon busca fer un salt semblant al que ja han experimentat altres serveis amb l’arribada de la intel·ligència artificial generativa.
La diferència és que Alexa ja està instal·lada en milions d’altaveus, pantalles, televisors i dispositius domòtics. Per tant, la nova IA d’Amazon no només vol respondre preguntes: aspira a convertir-se en una eina capaç de recordar preferències, mantenir converses, organitzar tasques i controlar la casa amb ordres cada vegada més naturals.
Per als usuaris, però, serà important comprovar si el seu Echo o Fire TV és compatible amb Alexa+, perquè els models més antics continuaran funcionant amb Alexa tradicional i es quedaran sense bona part d’aquestes noves funcions.
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