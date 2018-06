RTVE, Mediaset i Atresmedia posen en marxa la nova plataforma de continguts LOVES

LOVEStv va iniciar ahir les seves emissions en proves, una versió inicial que estarà disponible en el 22% de televisors amb tecnologia HbbTV 1.5. de televisió i internet, amb un possible objectiu final que serà la creació d'un servei OTT (Over The Top), amb una oferta integral. Segons han informat de manera conjunta RTVE, Atresmedia i Mediaset, la plataforma de continguts amb tecnologia HbbTV «suposa una aposta de valor afegit a l'oferta de la televisió en obert amb una experiència d'usuari més completa» a través dels serveis que ofereix la tecnologia HbbTV 1.5.2.