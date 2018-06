Telecinco prepara «Idol Kids», la versió infantil del reeixit «American Idol»

L'adquisició per part d'Atresmedia dels drets a Espanya del concurs La Voz, i tots els seus derivats, ha suposat un cop dur per a Mediaset, que fins fa poc emetia el talent show amb uns resultats d'audiència més que notables. Per intentar fer front al seu màxim rival, el grup de Telecinco va apostar per aconseguir els drets d' American Idol, un format nord-americà que té una mecànica similar a La Voz. Ara, la cadena ha donat a conèixer que la seva estrena a Espanya serà amb la versió infantil. Es tracta de Idol Kids, un talent que podria mantenir part de l'equip del reeixit La Voz Kids, incloent també els mateixos membres en el seu jurat.