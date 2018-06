El «Sense ficció» recorda el Congrés de Cultura Catalana

TV3 estrena aquesta nit, dins el programa Sense ficció, el documental Imaginar un país. El Congrés de Cultura Catalana, dirigit per Marta Rovira Martínez, centrat en aquesta iniciativa que es va perllongar entre els anys 1975 i 1977. El Congrés de Cultura Catalana va imaginar el país a través de 25 àmbits de debat, dels quals va sorgir un programa de govern que, en bona part, va ser aplicat per la Generalitat recuperada. Es van fer campanyes a favor del català com a llengua oficial, de la conservació del patrimoni natural, a favor de les institucions pròpies i de la cultura tradicional.

Del Congrés van sorgir moltes iniciatives, algunes de les quals encara estan vigents, com l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC), la Societat Catalana de Sociolingüística, la Societat Catalana d'Ordenació del Territori o la Unió de Pagesos de Mallorca, entre d'altres. Milers de persones es van reunir per discutir sobre com havia de ser el país en el nou marc democràtic, així com artistes i intel·lectuals destacats: Joan Miró, Antoni Tàpies, Joan Fuster, Jaume Fuster, Montserrat Roig, Muriel Casals, Isabel-Clara Simó, Maria Antònia Oliver...

El documental combina imatges inèdites del Congrés amb entrevistes a personalitats del món polític, cultural i acadèmic dels Països Catalans que van tenir-hi un paper destacat.