La paraula prendrà el protagonisme a TV3, amb «El got d'aigua»

El got d'aigua és el nou programa de TV3 on la paraula serà la protagonista. Un docutaiment amb ingredients de talent show que, a partir del mes de setembre, buscarà el millor orador. Serà el que aconsegueixi seduir el públic i el jurat amb el domini del contingut i la posada en escena del seu discurs qui s'endugui el premi. La periodista i reportera Samantha Vall conduirà l'espai, que comptarà amb la col·laboració de les coachs Alba Florejachs i Gemma Lligadas, les quals es dedicaran a ajudar els joves.

Segons ha informat TV3, vint joves d'entre 15 i 22 anys, seleccionats entre centenars d'estudiants d'instituts i universitats catalanes, lluitaran per convertir-se en el millor orador. Durant 11 capítols hauran de demostrar la seva destresa per elaborar un discurs a partir de les vivències que els proporcionarà el programa. Els participants hauran de superar les diferents fases eliminatòries que els permetran arribar a la final, on només tres aspiraran a ser el guanyador.

Cada setmana, el programa els proporcionarà una experiència, sorpresa per a ells, que els farà entrar en contacte amb un món desconegut i amb personatges interessants. Amb la vivència hauran de trobar la inspiració per elaborar un discurs de minut i mig. Els joves hauran de sotmetre's a l'escrutini del jurat, però també al públic present al plató, que votarà quins discursos els han emocionat.