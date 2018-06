Catalunya Ràdio celebra 35 anys amb una jornada de portes obertes

Catalunya Ràdio va començar les emissions el dia 20 de juny de 1983 i ara celebra el 35è aniversari. És per això que avui els oients podran visitar les instal·lacions de la ràdio pública i nacional de Catalunya a la Diagonal, 614, de Barcelona, en una jornada de portes obertes que els permetrà descobrir la ràdio per dins. Les visites, que duraran 50 minuts, començaran a les deu del matí i acabaran a les vuit del vespre.

Durant la visita, els grups d'oients podran descobrir la història de Catalunya Ràdio, veure les redaccions d'alguns departaments (Informatius, Cultura o Esports) i programes, i els estudis de gravació de les diferents emissores, observar com funciona el control central que coordina les connexions externes, saber com es fan les promocions i la publicitat dels programes o veure l'equipament tècnic d'una unitat mòbil. Els grups de visitants també podran assistir de públic a l'estudi 1 per viure, en directe, l'emissió dels programes i fer-se una foto de grup amb algunes de les principals veus de l'antena.