Energy estrena la sèrie «Perdidos», una de les millors produccions televisives de la història

Per a la crítica, és una de les millors produccions televisives de la història i, per als fans, és la sèrie que ho va canviar tot. Ha arribat el moment del seu retorn. Energy estrena avui a les deu de la nit Perdidos, la ficció que s'ha convertit en tot un fenomen social que ha atrapat milions d'espectadors a tot el món desafiant les lleis de la lògica, l'espai i el temps d'una manera transgressora i enigmàtica i que ha obsessionat milers de seguidors d'entre els més de 160 països on s'ha emès.

Ideada per J.J. Abrams, Damon Lindelof i Jeffre Llebre i protagonitzada per Matthew Fox, Terry O'Quinn, Evangeline Lilly, Josh Holloway, Jorge García, Naveem Andrews, Elizabeth Mitchell i Michael Emerson, entre d'altres, Perdidos compta amb 10 Premis Emmy i 1 Globus d'Or, entre d'altres reconeixements.

Per fer costat a l'estrena, el canal de sèries internacionals de Mediaset Espanya oferirà una programació especial emetent una marató amb els sis primers episodis de la primera temporada, encapçalades per l'episodi pilot més car de la història de la televisió, en el seu moment. Més de cinc hores per conèixer els supervivents del vol Oceanic 815 i els seus primers dies a l'illa on el seu avió s'ha estavellat. La sèrie va marcar un abans i un després en la narrativa dels seus guions en combinar l'acció en temps real amb flashbacks dels seus protagonistes, marcant tendència en moltes de les ficcions posteriors.