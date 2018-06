La pel·lícula «Pau, la força d'un silenci», rep el premi de la Creu Roja de Mònaco

La gran història Pau, la força d'un silenci ha rebut el premi de la Creu Roja de Mònaco, per ser una pel·lícula que té en compte els principis fonamental de la Creu Roja. L'entrega es va fer dimarts al vespre a la Sala dels Prínceps del Fòrum Grimaldi, i el van recollir Francesc Escribano, productor, i Joan Pera, actor protagonista. Aquest festival té com a president honorífic el príncep Albert II de Mònaco. A la pel·lícula, dirigida per Manuel Huerga i protagonitzada per Joan Pera en el paper de Pau Casals, també hi intervenen Nao Albet, Carme Sansa i Marc Cartes.