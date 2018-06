El Govern aprova un decret llei per elegir nou president de RTVE en un mes

El Consell de Ministres va aprovar ahir un decret llei de vigència «immediata» per elegir un nou president de RTVE en el termini d'un mes, coincidint ahir amb el final del mandat de l'actual president de la Corporació, José Antonio Sánchez. Així ho va donar a conèixer la ministra portaveu del Govern, Isabel Celaá, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, on va aclarir que els membres de l'Executiu van tractar aquest tema «àmpliament» durant la reunió.

Celaá va detallar que l'Executiu va donar llum verd a un reial decret llei «de vigència immediata per a la regulació transitòria provisional de RTVE». En concret, la ministra va indicar que, en el termini de 15 dies naturals, les Corts han de elegir els 10 nous consellers que configuren el Consell d'Administració de RTVE -sis seran escollits pel Congrés i quatre pel Senat-. A més, va assenyalar que els membres de l'òrgan han de ser elegits per dos terços de la Cambra en primera votació, i per majoria absoluta en segona votació, a les 48 hores de la primera.

Segons va explicar Celaá, en els següents 15 dies, el Congrés triarà d'entre ells el president de la Corporació. «En un mes tindrem al president de RTVE nomenat i a més a tot el seu Consell d'Administració», va recalcar, per després afegir que aquest Reial decret «reforça i manté» els mandats de la llei 5/2017, una llei que va ser aprovada per la majoria de la Cambra.

Preguntada sobre si el decret llei inclou alguna clàusula per evitar el bloqueig del PP al Senat -on té majoria absoluta-, Celaá va confirmar que, en cas que la cambra alta procedís a no seleccionar els quatre representants que li corresponen, s'atribuirien 10 dies més al Congrés i hauria de triar als consellers.

Fonts de l'Executiu van aclarir ahir que els actuals consellers de l'òrgan de RTVE s'ocuparan de regir la Corporació -sense capacitat executiva-, probablement, fins d'aquí a 15 dies, quan les Corts seleccionin els nous membres del Consell.