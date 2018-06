El preu dels paquets de televisió de pagament augmenta un 6,5% el 2017

La despesa total en serveis de telecomunicacions electròniques de les llars que van contractar un paquet quíntuple, que inclou la telefonia i la banda ampla mòbil i fixa i la televisió de pagament, va arribar als 78,7 euros mensuals a la fi de 2017, el que suposa un increment del 6,5% en relació a l'any previ.

Segons els resultats de Panel de Hogares de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), aquesta despesa també inclou altres despeses facturades, per valor de 13,4 euros, com els associats a les línies mòbils de postpagament no empaquetades o els consums en excés de les tarifes planes i altres serveis addicionals que la llar pot contractar en el paquet, com més canals de televisió.

L'increment es deu a la tendència creixent de contractar més línies mòbils, que ha passat de 1,8 per llar a 2,4. A més, també s'han produït millores en les prestacions d'aquests paquets quíntuples, com l'increment de la velocitat de banda ampla fixa o els augments en la capacitat de dades al mòbil.