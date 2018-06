Telefónica compra els drets de la Lliga per a tres temporades per 2.940 milions d'euros

Telefónica ha aconseguit els drets d'emissió de tots els partits de la Lliga per al mercat residencial en la modalitat de pagament per a les pròximes tres temporades, de 2019 a 2022, per 2.940 milions d'euros, segons ha informat la companyia. D'aquesta manera, l'operadora serà qui decideixi, dissenyi i desenvolupi els continguts, que tindran a partir de la temporada 2019-2020 el segell Movistar. L'adjudicació s'ha realitzat a un preu idèntic, 980 milions d'euros, per a cadascuna de les tres temporades, fet que suposa un muntant total de 2.940 milions d'euros.

Per a Telefónica, l'oferta s'ajusta als «paràmetres» que la companyia estava disposada a realitzar per a un «preu adequat». El cost pagat suposa una lleugera deflació sobre l'última temporada del cicle anterior i, en el cas dels costos nets, la deflació és encara més gran, superior al 5%.

Així, Movistar oferirà en exclusiva les pròximes tres temporades el «Partidazo» de cada jornada i vuit partits de Primera Divisió, segons la resolució de la Lliga, que ha adjudicat provisionalment, a falta de formalitzar els contractes, quatre dels vuit lots a concurs.

En concret, Telefónica s'ha adjudicat en exclusiva un partit de cada jornada de Primera Divisió, en obert o de pagament, en primera selecció, el conegut com a «Partidazo». Aquest lot inclou també els sis partits de la fase d'ascens a Primera Divisió ( play-off), en obert o de pagament, en no exclusiva i els resums de tots els partits de Primera i Segona Divisió en no exclusiva. A més, emetrà en exclusiva vuit partits de cada jornada de Primera Divisió de pagament i, de manera no exclusiva, els sis partits de la fase d'ascens a Primera Divisió ( play-off) de pagament i resums de tots els partits de Primera i Segona Divisió.

Per la seva banda, Mediapro oferirà en exclusiva resums en obert de les competicions i els partits de Primera Divisió i Segona Divisió, de pagament, per a la seva difusió únicament en establiments, com bars. El lot també inclou sis partits de la fase d'ascens a Primera Divisió ( play-off) de pagament, en no exclusiva i resums de tots els partits de Primera i Segona Divisió en no exclusiva. El preu pagat pel grup de Jaume Roures rondaria els 481 milions d'euros.