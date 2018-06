Les actuacions de Calexico, Los Planetas, Iron & Wine i Franz Ferdinand, a iCat

iCat s'instal·la des d'avui i fins dissabte a la Masia de Can Cabanyes de Vilanova i la Geltrú, seu del Vida Festival, per emetre'n els principals concerts i també edicions especials d' Independents. L'antena d'iCat passarà durant aquests tres dies del mex-rock de Calexico, que estrena a Catalunya The thread that keep us, al soul estilitzat de Curtis Harding, passant per l'energia pop de Franz Ferdinand, el folk preciosista d'Iron & Wine i l'electrònica vitaminada de DBFC. El Petit de Cal Eril, Los Planetas i They Might Be Giants completaran la selecció de directes.