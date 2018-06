Jeremy Irons fitxa per la versió televisiva de la saga de còmics «Watchmen»

Jeremy Irons serà un dels protagonistes de l'adaptació televisiva que prepara el canal HBO de la mítica saga de còmics Watchmen. L'adaptació del famós còmic estarà en mans de Damon Lindelof –un dels creadors de Lost– que apostarà per fer la seva pròpia versió. Per a això, el poc que han avançat és que els protagonistes se situaran en un món alternatiu en què els superherois seran tractats com a criminals. Irons se suma així a un elenc que ja compta amb Regina King ( American Crime), Don Johnson ( Sick Note), Tim Blake Nelson ( Cuatro fantásticos), Louis Gossett Jr. ( Extant) , Adelaide Clemens ( Rectify) i Andrew Howard ( Limitless).